Restaurantes de Nueva York forman alianza migratoria contra redadas: "Solo empleados desde este punto"

Decenas de restaurantes en Nueva York han unido fuerzas para proteger a su personal migrante ante el incremento de redadas en el estado. A través de una iniciativa llamada Solidarity Restaurants, los negocios han comenzado a colocar letreros visibles con el mensaje: “Solo empleados después de este punto”, un aviso legal que busca impedir la entrada de agentes migratorios a zonas privadas sin una orden judicial.

Señal clara, respaldo legal y compromiso con sus trabajadores

La acción forma parte de una estrategia colectiva para resistir políticas migratorias que, aseguran, ponen en riesgo a quienes sostienen la industria restaurantera desde sus cocinas y salones.

La campaña es impulsada por organizaciones como One Fair Wage, Presente.org, NCLEJ (National Center cor Law avd Economic Justice) y St. John’s Community Health. En conjunto, han ofrecido capacitaciones, recursos legales y apoyo directo a más de cien restaurantes que ya se han sumado formalmente a esta red solidaria.

El cartel con la frase “Employees Only Beyond This Point” no solo es un acto simbólico: también tiene peso legal, ya que establece los límites de acceso y protege a trabajadores de posibles detenciones arbitrarias dentro del lugar de trabajo.

Además de la señalización, los negocios involucrados han adoptado protocolos internos para saber cómo actuar en caso de una redada o visita de agentes del ICE. Esto incluye saber pedir una orden judicial válida, cómo documentar la interacción y cómo contactar rápidamente a sus redes de apoyo legal.

El objetivo es proteger tanto a quienes trabajan como a quienes emplean, dentro del marco de la ley.

Más que una campaña: una respuesta colectiva

En entrevistas recogidas por NCLEJ, varios dueños de restaurantes expresaron que esta iniciativa es su forma de decir “basta” ante lo que consideran una persecución injusta.

Muchos de sus empleados, explican, son migrantes que han trabajado durante años, incluso décadas, en sus cocinas, barras y salas, y que hoy viven con temor de perderlo todo en una redada. “No podemos quedarnos de brazos cruzados”, declaró una propietaria en Manhattan, quien forma parte de la red.

Las redadas migratorias han aumentado en distintas regiones del país desde inicios de 2025, y Nueva York no ha sido la excepción. Frente a este panorama, la campaña de Solidarity Restaurants se presenta como una respuesta organizada, legal y empática, que reafirma que los restaurantes no son solo negocios: también son espacios de comunidad, sustento y dignidad.