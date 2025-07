Una mujer viaja a Honduras con su hijo para visitar a su marido deportado y vive un emotivo reencuentro: "Quiero llorar"

Jessica Rodríguez es ciudadana estadounidense. Hace meses inició el trámite para que su esposo, Josué Aguilar, pudiera regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. Ambos presentaron la documentación necesaria ante USCIS y lograron la aprobación del formulario I-130, que reconoce el vínculo familiar y permite avanzar hacia la residencia legal. Sin embargo, Josué fue detenido por ICE durante una cita en la corte y fue deportado poco después a Honduras.

El emotivo reencuentro de la mujer y su esposo deportado

Jessica no ocultó su indignación por lo ocurrido. En diálogo con Univisión afirmó que su esposo no representa ningún peligro y que la deportación ignoró por completo el proceso migratorio que ya estaba en curso. "No puedo creer cómo lo han tratado, él no es criminal. Teníamos la aprobación de la reunificación familiar. Es injusto", expresó.

Después de tres meses, la mujer quiso que su hijo pudiera abrazar a su padre, así que decidió emprender con él el viaje desde Estados Unidos hasta Honduras. "Estoy nerviosa, con muchas emociones. Quiero llorar", dijo Jessica antes de reencontrarse con Josué.

En el video compartido en redes sociales, se puede observar el emotivo reencuentro familiar.

La palabra del hombre que fue deportado por el gobierno de Estados Unidos

Josué Aguilar lamentó la situación y la definió como un golpe inesperado. Sabe que su caso no es el único, pero insiste en que cumplió con cada paso exigido por las leyes estadounidenses.

"Solo pedimos que se respeten los procesos legales. Hicimos todo como se nos indicó", declaró desde Honduras.

El caso de Aguilar se suma a una lista creciente de personas que fueron deportadas a pesar de tener trámites aprobados para la residencia. Con la implementación de políticas migratorias más restrictivas, incluso quienes ya iniciaron el camino legal hacia la regularización pueden quedar expuestos a detenciones súbitas y expulsiones.