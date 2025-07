La impactante declaración del fundador de Local Hearts sobre las redadas en Los Ángeles: "Tienen miedo de salir a la calle"

El impacto de las redadas federales en Los Ángeles, California, ha sido terrible para miles de residentes latinos. Tito Rodríguez, fundador de la organización solidaria Local Hearts, se pronunció ante el miedo que experimentan las familias, muchas de las cuales ya no se atreven ni a salir a hacer las compras. Por completo, la comunidad ha visto alterada su vida diaria en medio de un clima de ansiedad por las brutales medidas antimigrantes de Donald Trump.

El fundador de Local Hearts habla del miedo a las redadas

“Tienen miedo. Tienen miedo de salir a la calle”, afirmó Tito Rodríguez, fundador de la organización solidaria Local Hearts. Según un artículo de The New York Times, Rodríguez contó que ha estado recibiendo mensajes de múltiples familias de California, desde Long Beach hasta el valle de San Fernando. Muchas de ellas le piden ayuda para conseguir comida, ya que no se animan a salir de casa por temor a ser detenidas en una de las redadas migratorias que sacuden Los Ángeles.

Rodríguez es conocido por organizar eventos de ayuda como campañas o colectas de alimentos. Ahora, el hombre está concentrado en dar respuesta a la emergencia que afecta tanto a indocumentados como a ciudadanos estadounidenses de origen latino.

La vida cotidiana de miles de latinos en Los Ángeles paralizada por el temor

Las acciones de agentes federales del ICE en Los Ángeles han provocado una situación que algunos comparan con los días más duros del confinamiento por la pandemia. Según The New York Times, las personas salen con pasaporte incluso para ir hasta una tienda cercana, mientras otras han optado por no salir en absoluto.

En barrios como Montebello o Boyle Heights, familias enteras se han replegado por miedo a ser blanco de las redadas.

Rodríguez mencionó que “hay tantos pedidos de ayuda que no doy abasto”. Sin embargo, siempre se intenta ayudar a todos los posibles.