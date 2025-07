Grandes pérdidas en el estado de California por culpa de las redadas del gobierno de Donald Trump: "Muchos quebrarán"

En el estado de California, las grandes pérdidas provocadas por la falta de mano de obra en el sector agrícola encendieron las alarmas en Estados Unidos. Las redadas del ICE, organizadas por el gobierno de Donald Trump, alejaron por completo a los trabajadores migrantes de los campos. Los productores californianos están preocupados porque reportan que hasta un 70% de sus empleados se han ido por miedo.

¿Qué impacto real tienen las redadas del gobierno de Donald Trump en los campos de California?

La información publicada por Reuters y compartida por AOL refleja un panorama que golpea de lleno los productores del estado de California, quienes reportan que hasta un 70% de sus trabajadores desaparecieron tras la intervención de agentes migratorios.

En plena temporada de cosecha y con temperaturas muy altas azotando todo el país, buena parte de los cultivos se puede echar a perder en pocas horas si no se recolectan los campos de frutas y verduras de forma adecuada.

Lisa Tate, agricultora de sexta generación en el condado de Ventura, declaró: “En los campos, diría que el 70 % de los trabajadores se ha ido. Si el 70 % de tu fuerza laboral no se presenta, el 70% de tu cosecha no se recoge y puede echarse a perder en un solo día. La mayoría de los estadounidenses no quiere hacer este trabajo. La mayoría de los agricultores aquí apenas está saliendo a flote. Temo que esto haya creado un punto de quiebre donde muchos quebrarán y se irán a la bancarrota.”

Kristi Noem - Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hablando con agentes del ICE @Sec_Noem - DHS

California enfrenta grandes pérdidas por culpa de las redadas

En zonas agrícolas al norte de Los Ángeles, la situación es crítica. Supervisores que solían manejar grupos de 300 personas, hoy apenas logran reunir a 80 trabajadores. Otro agricultor contó que, en su campo, solo se presentaron 17 empleados. En el corto plazo, esto representa un gran riesgo de quiebre para pequeños y medianos productores.

Expertos consultados por Reuters aseguran que cerca del 80% de los trabajadores agrícolas son extranjeros, y casi la mitad está en situación irregular. La salida masiva de esta fuerza laboral no tiene reemplazo inmediato. Incluso trabajadores con papeles evitan salir por miedo a redadas, según comentaron productores locales.

El mismo Donald Trump reconoció que los agricultores “están sufriendo” y que las redadas del ICE están sacando a empleados “muy buenos, difíciles de reemplazar”. Sin embargo, el presidente no propuso cambios concretos para enfrentar el problema.

El estado de California, que en 2023 generó cerca de 60 mil millones de dólares en ventas agrícolas, vive hoy una de las peores amenazas a su sistema productivo. Todo indica que, sin medidas adecuadas, las grandes pérdidas seguirán creciendo.