El pequeño pueblo de Estados Unidos de 2,000 habitantes que es conocido como la “Capital Mundial del Marisco”

En la costa sur de Carolina del Norte, a pocos kilómetros de la frontera con Carolina del Sur, se encuentra Calabash, un pintoresco pueblo de aproximadamente 2,000 habitantes. A pesar de su tamaño modesto, este sitio ha ganado reconocimiento nacional e internacional como la "Capital Mundial del Marisco" gracias a su distintiva cocina de mariscos fritos, conocida como estilo Calabash.

Un legado culinario nacido de la tradición pesquera

El estilo Calabash tiene sus raíces en la década de 1930, cuando los pescadores locales regresaban con sus capturas del día y las preparaban para la comunidad. Este método consistía en sumergir mariscos frescos en leche evaporada, pasarlos por harina sazonada y freírlos ligeramente, resultando en una textura crujiente y un sabor delicado.

Durante la Segunda Guerra Mundial, este estilo de cocina ganó popularidad, y Calabash comenzó a abrir restaurantes que servían mariscos con este sabor especial. Este fue el nacimiento del "Calabash Seafood".

Restaurantes emblemáticos que mantienen viva la tradición

Hoy en día, Calabash alberga numerosos restaurantes que continúan sirviendo mariscos al estilo. Entre ellos se destacan:

Beck's Restaurant : Uno de los establecimientos originales que ayudaron a popularizar el estilo Calabash.

The Oyster Rock : Un restaurante frente al mar que ofrece mariscos frescos y vistas al río Calabash.

Waterfront Seafood Shack: Conocido por sus capturas frescas y ambiente acogedor.

Estos establecimientos, junto con otros en la zona, mantienen viva la tradición culinaria que ha hecho famoso a este pequeño pueblo.

Un destino que trasciende su tamaño

A pesar de su población reducida, Calabash ha dejado una huella significativa en la gastronomía del sureste de Estados Unidos. Su estilo de cocina ha influenciado numerosos restaurantes en la región, especialmente en áreas cercanas como Myrtle Beach, Carolina del Sur.

Además, Calabash ha sido mencionado en la cultura popular; el comediante Jimmy Durante solía despedirse en sus programas con la frase "Good night, Mrs. Calabash, wherever you are", en honor a su esposa y a su visita al pueblo.

Para quienes buscan una experiencia culinaria auténtica y un vistazo a la historia de la cocina sureña, Calabash ofrece una combinación única de sabor, tradición y hospitalidad en un entorno pintoresco.