Nueva jornada de huelga médica en Vigo contra el Estatuto Marco

Varias decenas de médicos se han concentrado este lunes frente al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en una nueva jornada de huelga estatal contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central.

Bajo lemas como “Pola nosa sanidade. Estatuto médico e facultativo” o “Estas son las manos que te cuidan”, los médicos han vuelto a hacer oír sus demandas, llegando incluso a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad.

En concreto, reclaman medidas urgentes para dignificar el ejercicio de su profesión en Galicia, así como para garantizar un nivel de calidad asistencial "que revierta una situación que ha llevado a la sanidad pública gallega a tener entre los ciudadanos la peor opinión de los últimos ocho años".

Por ejemplo, demandan la limitación de las agendas médicas para permitir un tiempo adecuado de consulta con cada paciente, la reducción de las listas de espera y la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).

La Consellería de Sanidade sitúa el seguimiento en el turno de mañana de este lunes en un 15,38 % en los centros sanitarios de la comunidad. Por centros hospitalarios, el Chuvi vuelve a liderar el paro en Galicia, con un 26,82 % de participación.

Por su parte, O´Mega -el sindicato médico mayoritario- asegura que el 81% de los médicos que no habían sido incluidos en los servicios mínimos secundaron hoy en Galicia la huelga.