La Xunta licitará el proyecto del nuevo Centro de Salud de O Carballiño (Ourense) en el primer semestre de 2026 Xunta de Galicia

La Xunta se compromete a licitar la redacción del proyecto del Centro Integral de Salud de O Carballiño en el primer semestre de 2026. Así lo anunció este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño,en el pleno del Parlamento de Galicia.

En su intervención en el Pazo do Hórreo, el titular de la cartera sanitaria explicó que el presupuesto para la redacción del proyecto y la dirección de obra del Centro Integral de Salud de O Carballiño se situará en torno a los 600.000 euros.

Según detalló Gómez Caamaño, esta nueva infraestructura sanitaria dispondrá de más de 4.500 metros cuadrados, lo que supone más del doble del espacio del actual centro de salud. El plan funcional contempla 22 consultas de medicina familiar y comunitaria, un área pediátrica, servicios de salud mental, atención bucodental, consultas de salud de la mujer, una sala de docencia y, además, un Punto de Atención Continuada reforzado.

El conselleiro señaló que el Diario Oficial de Galicia publicó en octubre del pasado año la resolución definitiva de la modificación necesaria del plan urbanístico municipal, un trámite que correspondía llevar a cabo al Concello y, desde entonces, la Xunta ya está trabajando en la preparación del pliego de licitación para la redacción del proyecto.

Después de este anuncio, la parlamentaria del BNG ha afirmado que estarán "vigilantes" para que se cumpla este nuevo plazo y ha pedido al conselleiro que "deje de echar balones fuera" y "comprometa el refuerzo de atención primaria".