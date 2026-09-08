Our Fest 2026 pone hora a sus seis conciertos con The Jesus and Mary Chain como gran reclamo

Our Fest ha dado a conocer los horarios de su quinta edición, que volverá a celebrarse en Expourense con una única jornada de conciertos y un formato pensado para que el público pueda seguir toda la programación sin tener que elegir entre actuaciones.

La cita reunirá seis propuestas que recorrerán diferentes generaciones y sonidos del rock alternativo, desde el pop de Germán Salto hasta la descarga electrónica de Fat Dog.

De Germán Salto a The Dream Syndicate

Las puertas de Expourense abrirán a las 17:00 horas y la música comenzará media hora después, a las 17:30, con Germán Salto. El músico madrileño presentará una propuesta en la que conviven el pop orquestal, el power pop y la tradición americana, con especial presencia de Ojo de bife, su cuarto álbum y el segundo grabado íntegramente en castellano.

Durante los cambios de escenario, Albert Petit DJ se encargará de mantener la música con sesiones que combinarán música negra, punk, punk rock, power pop y sonidos de guitarras.

A las 18:45 horas llegará el turno de Triángulo de Amor Bizarro, uno de los nombres de referencia de la escena independiente gallega. El grupo formado actualmente por Rodrigo Caamaño, Isa Cea y Rafa Mallo llegará a Ourense tras la publicación de Mi Catedral, su séptimo álbum y el primero de esta nueva etapa como trío.

Uno de los momentos destacados de la jornada tendrá lugar a las 20:15 horas con The Dream Syndicate, que ofrecerá en OUR FEST su única actuación en España este año.

La banda liderada por Steve Wynn llevará a Expourense el sonido del Paisley Underground de Los Ángeles y un repertorio que recorre más de cuatro décadas de trayectoria, desde discos como The Days of Wine and Roses o Medicine Show hasta su etapa más reciente.

La conexión estadounidense continuará a las 21:45 horas con The Mystery Lights. La banda, nacida en California y asentada en Nueva York, desplegará su mezcla de garage punk, psicodelia y rock underground, marcada por la energía de sus directos y por las canciones de Purgatory, su trabajo más reciente.

The Jesus and Mary Chain y Fat Dog, protagonistas de la madrugada

The Jesus and Mary Chain subirán al escenario a las 23:15 horas como uno de los grandes reclamos del cartel. Cuatro décadas después de convertir la distorsión y el feedback en algunas de las señas de identidad del rock alternativo británico, los hermanos Jim y William Reid continúan recorriendo los escenarios con clásicos como Just Like Honey, April Skies o Head On.

Su repertorio incorporará también temas de Glasgow Eyes, su octavo álbum de estudio, grabado en los estudios Castle of Doom de Mogwai en Glasgow.

El cierre llegará a la 01:00 horas con Fat Dog, que ofrecerá en OUR FEST su primer concierto en Galicia. La banda del sur de Londres combinará electro-punk, rock, techno y cultura rave en un directo que ha convertido al grupo en uno de los nombres más comentados de la nueva escena británica tras la publicación de su álbum de debut, WOOF.

Our Fest celebra así su quinta edición con una programación centrada en el circuito alternativo nacional e internacional y manteniendo su formato de una única jornada en recinto cubierto.

El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia y dentro de los Concertos do Xacobeo, y de la Diputación de Ourense, que colabora con la cita desde su primera edición.

Las entradas continúan a la venta por 40 euros más gastos de gestión en los canales oficiales del festival y en Ataquilla.