Más de 5.000 personas celebran en Vigo un viaje musiocal al pasado con el festival Son & Mar
'Nacidos para bailar' el viernes y 'Aquellos Maravillosos Años 90' el sábado llenaron el Muelle de Trasatlánticos con grandes éxitos de la época
Información relacionada: El festival con entrada gratuita que llega a Vigo para poner en valor la música tradicional gallega
Fin de semana de regreso al pasado en Vigo con los conciertos del ciclo Son & Mar, que llenaron el Muelle de Trasatlánticos el viernes y el sábado.
Con 'Nacidos para bailar', la primera cita de estos días, Sonia Madoc, Rebeca y Safri Duo hicieron honor al nombre del mini festival con éxitos que trasladaron al público varias décadas en el tiempo.
El sábado, más de 5.000 personas asistieron a la segunda cita, 'Aquellos Maravillosos Años 90'. Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez de La Unión y Amistades Peligrosas llenaron el Muelle de Trasatlánticos de público de toda una generación pero también demostraron que la música es algo transversal.
Tanto el dúo formado por Teo Cardalda y María Monsonís como el de Alberto Comesaña y Cristina del Valle aportaron también la nota musical local, con ambos cantantes nacidos en Vigo.
Con entrada gratuita hasta completar aforo, el tránsito en la zona de A Laxe fue constante durante las dos jornadas de los ciclos Son & Mar.