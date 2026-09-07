Más de 5.000 personas celebran en Vigo un viaje musiocal al pasado con el festival Son & Mar

Más de 5.000 personas celebran en Vigo un viaje al pasado con el festival Son & Mar. @sonemar_ciclomusical

Fin de semana de regreso al pasado en Vigo con los conciertos del ciclo Son & Mar, que llenaron el Muelle de Trasatlánticos el viernes y el sábado.

Con 'Nacidos para bailar', la primera cita de estos días, Sonia Madoc, Rebeca y Safri Duo hicieron honor al nombre del mini festival con éxitos que trasladaron al público varias décadas en el tiempo.

El sábado, más de 5.000 personas asistieron a la segunda cita, 'Aquellos Maravillosos Años 90'. Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez de La Unión y Amistades Peligrosas llenaron el Muelle de Trasatlánticos de público de toda una generación pero también demostraron que la música es algo transversal.

Tanto el dúo formado por Teo Cardalda y María Monsonís como el de Alberto Comesaña y Cristina del Valle aportaron también la nota musical local, con ambos cantantes nacidos en Vigo.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, el tránsito en la zona de A Laxe fue constante durante las dos jornadas de los ciclos Son & Mar.