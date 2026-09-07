El festival con entrada gratuita que llega a Vigo para poner en valor la música tradicional gallega

Son & Mar cierra una exitosa edición en la ciudad olívica con Orballo Cultural el próximo 13 de septiembre

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Son & Mar llega a su fin en Vigo el fin de semana del 12 y 13 de septiembre y lo hace por todo lo grande, con dos eventos gratuitos que harán que el público diga adiós al verano con la satisfacción de haberlo disfrutado al máximo. El último será, además, una celebración de la música tradicional gallega.

Y es que Orballo Cultural cuenta en su cartel con Budiño, The Ninghures, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Ortiga. Nombres propios de la música de Galicia que ofrecerán frente al océano Atlántico un concierto que hará bailar a los asistentes gracias a su reivindicación de la raíz y de la tradición, haciendo sonar con fuerza su voz y sus instrumentos ante miles de personas.

Vigo despide de esta forma un ciclo de conciertos que ha convertido este mes de septiembre en un puente entre generaciones con varios eventos protagonizados por músicas de diferentes estilos. El puerto vigués se ha consolidado en el mejor escenario para conectar con otras personas y compartir momentos frente al Atlántico.

Orballo Cultural

El cierre del ciclo será el domingo 13 de septiembre con una apuesta en firme por la música gallega contemporánea y de raíz. Orballo Cultural reunirá en Vigo a algunos de los artistas más importantes y representativos de Galicia, músicos que han conseguido proyectar la cultura gallega por todo el mundo manteniendo intacta su identidad artística.

El cartel lo forman cuatro grandes figuras de primer nivel, protagonistas de una edición muy especial que convertirá Vigo en el gran escaparate de la música gallega actual.

Budiño se subirá al escenario del muelle de Trasatlánticos para demostrar por qué es uno de los gaiteiros con más prestigio a nivel internacional. Los temas de álbumes como Paralaia, Zume de Terra y Sotaque fusionan la tradición gallega con folk contemporáneo, jazz, música celta y sonidos electrónicos. Referente de la renovación de la gaita, ha actuado en diferentes países de Europa, América y Asia y este 13 regresa a casa.

Budiño. Archivo

Con apenas siete años de trayectoria, The Ninghures se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras del panorama folk gallego, combinando el respeto por la tradición con una sonoridad contemporánea. Aquí y Festa son dos de sus discos, que recogen temas en los que la música tradicional se fusiona con folk, pop y músicas del mundo. ¡No te los puedes perder!

Y tampoco te puedes perder a un referente como Xabier Díaz, que estará con Adufeiras de Salitre sobre el escenario. Con discos tan destacados como The Tambourine Man (2015), Noró (2018), As Catedrais Silenciadas (2020) y Axúdame a sentir (2024), han recibido varios Premios Martín Códax da Música y su trabajo ha obtenido reconocimiento internacional dentro del circuito World Music.

Cartel de Orballo Cultural en Vigo. Cedida

Manuel González, conocido artísticamente como Ortiga, lleva su fusión de música urbana, electrónica, pop y ritmos latinos con un marcado carácter festivo a numerosas fiestas, festivales y eventos. Considerado una de las figuras más originales de la escena gallega actual, temas como A loita continua, O Club da Chuvia y Todo mal harán vibrar Vigo el domingo 13 de septiembre.

Una forma única de despedir un ciclo que se consolida en Galicia como uno de los eventos más importantes del noroeste peninsular y que continuará, durante las próximas semanas, en A Coruña.

Son & Mar termina este 2026 en la ciudad olívica, pero continúa en la herculina con 12 propuestas culturales de diferentes estilos para que el público coruñés disfrute tanto como lo ha hecho el vigués. Algo que es posible gracias a la Deputación de Pontevedra y la participación de la Xunta de Galicia mediante Concertos do Xacobeo, de los que el ciclo forma parte.