El festival gratuito que regresa al área de Vigo este fin de semana con "el mejor escenario natural del mundo"

El municipio de Nigrán, en la comarca de Vigo (Pontevedra) celebra este viernes 3 y sábado 4 la décima edición del festival Solpor Monteferro, con el que da la bienvenida a la programación veraniega del concello.

"O festival co mellor escenario natural do mundo", así define el concello a este festival gratuito que regresa este fin de semana para poner a todos los asistentes a bailar con la puesta de sol más increíble de la comarca.

Un festival gratis con mucho rock

Nigrán vuelve a celebrar una nueva edición de Solpor Monteferro con dos días de música gratis frente a la mejor puesta de sol del Atlántico. Un festival ya consolidado que se celebrará los días 3 y 4 de julio en el mirador de Monteferro, uno de los enclaves paisajísticos más emblemáticos del municipio.

Con entrada totalmente gratis y conciertos a partir de las 19:00 horas ambos días, el evento vuelve a combinar música en directo, puesta de sol y un entorno natural privilegiado para bailar sin parar en la mejor compañía.

La programación arranca este viernes 3 de julio con la actuación del Coro Covacanta junto a Los del Barro, una propuesta que une el talento de un coro infantil del CPI Cova Terreira de Baiona con una veterana banda local con más de 15 años de trayectoria sobre los escenarios con versiones de rock, pop y rumba.

También se subirán al escenario Netta Rufina, banda de rock alternativo, post-punk y hard rock nacido en Nigrán (anteriormente conocida como The Mirror), y el espectáculo Homenaje a Buena Vista Social Club, un show que tiene como objetivo fortalecer y celebrar la herencia musical cubana en Galicia.

Para finalizar este primer día se llevará a cabo una sesión con el DJ Lemon Yak en el Malabar-Pémjamo de Patos. Durante todos los conciertos del viernes habrá una intérprete en lengua de signos.

El sábado 4 de julio será el turno de la Escuela de Rock de Paredes de Coura (Portugal), que volverá a participar con su alumnado, seguida por el trío de rock'n'roll vigués The Blow Up's, que recupera sonidos clásicos del rock de los años 60 y 70, y el grupo vizcaíno de indie rock Smile, encargado de cerrar el cartel de esta edición. La noche finalizará también con una sesión de DJ, en esta ocasión a cargo de Señora DJ.

Apuesta por la accesibilidad y la movilidad

Además de la propuesta musical, Solpor Monteferro también presta especial atención a la accesibilidad y movilidad sostenible. El festival contará con un servicio gratuito de Nigranbus, que conectará el acceso a Monteferro con el recinto entre las 19:00 y las 00:00 horas.

También volverá a ofrecer mochilas vibratorias para personas sordas. En caso de querer disponer de una, es necesario solicitarla en el mail info@entresignos.com o a través del WhatsApp 690679675.