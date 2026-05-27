El XV aniversario del festival Portamérica, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público

El Gobierno ha declarado este miércoles al 'XV Aniversario del Festival PortAmérica', que tendrá lugar en 2027, como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP). Se trata de una de las figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas estratégicas del país, que viene acompañada de amplios beneficios fiscales para las empresas patrocinadoras.

La declaración supone un hito para Galicia, según indica la promotora del festival Esmerarte Industrias Creativas. Es la primera vez que un evento gallego de estas características recibe este reconocimiento, situando a PortAmérica como una iniciativa estratégica por su especial relevancia cultural, económica y territorial.

Esmerarte ha destacado la capacidad del evento para generar sinergia entre distintos sectores y geografías. Desde su nacimiento en 2012, el proyecto ha unido música en vivo y gastronomía de vanguardia desde una perspectiva socialmente responsable y medioambientalmente sostenible.

La declaración celebra sus quince años de trayectoria, el próximo año, 2027. "Este proyecto global ha evolucionado desde su formato inicial hasta uno más amplio, con capacidad para generar impacto cultural, social, turístico y territorial más allá de los días de celebración", valoran desde Esmerarte.

Esta nueva etapa impulsará estratégicamente la evolución de PortAmérica hacia un ecosistema cultural integral, multifacético y único, permitiendo el desarrollo de un conjunto de actividades orientadas a dar respuesta a desafíos contemporáneos de carácter cultural, social y territorial mediante propuestas activas y creativas.

A través de un nuevo programa de acción, el festival consolidará un espacio permanente de creación, intercambio, reflexión y acción cultural, con focos estratégicos en el territorio, la sostenibilidad ambiental, el bienestar, la integración y la igualdad, con una clara ambición de proyección nacional e internacional.

Con esta declaración, PortAmérica abre una nueva etapa orientada a ampliar su impacto y consolidar un modelo de proyecto cultural que trasciende lo musical para convertirse en una plataforma de creación, comunidad, territorio y cooperación internacional.