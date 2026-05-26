Confirmado: así es el cartel del nuevo festival de música electrónica que llega a Vigo este verano

En Galicia somos muy de celebrar, y por eso a lo largo y ancho de la región contamos con centenares de fiestas y festivales en los que cantar y bailar hasta altas horas de la madrugada. Por si fuera poco, este verano se suma un nuevo festival de música electrónica en Vigo, y ya se ha desvelado el cartel con artistas de primer nivel.

Hablamos del Klubers Festival, que se celebrará el próximo 1 de agosto en el Miradoiro da Fontenla, en Domaio, Moaña (Pontevedra). Este evento contará con dos escenarios dedicados al 'house' y su horario será desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas de la mañana.

12 horas de música house y tech house

Klubers Festival llega este verano dispuesto a convertirse en una de las grandes citas de la música electrónica en Galicia. El 1 de agosto el espectacular Miradoiro da Fontenla, en Domaio, se transformará en un auténtico templo del house y el tech house con más de 12 horas de música ininterrumpida con unas vistas espectaculares a la ría de Vigo.

Un enclave único, naturaleza, atardecer y algunos de los nombres más potentes de la escena internacional se unen para sorprender a los verdaderos amantes de la música electrónica y que disfrutan con este tipo de eventos.

El cartel reúne a tres artistas imprescindibles. Chus, leyenda del house nacional y creador de Iberican Sound, aterriza en Klubers con la confianza de toda su carrera con la que ha llevado su sonido por los mejores clubes del mundo. Su estilo mezcla house tribal, ritmos latinos y sonidos orgánicos con influencia underground.

A su lado estará Anthony Godfather, uno de los DJs españoles con mayor crecimiento en los últimos años gracias a su mezcla de ritmos latinos y electrónica, y considerado uno de los impulsores del género Latin Tech.

Completa el trío estelar el alemán Kurd Maverick, autor de himnos que marcaron generaciones con temas como 'Love Sensation2006' y remixes para artistas de prestigio. Además, es conocido por sus potentes himnos house y electro house.

Pero esto no se queda aquí. Klubers Festival ya había anunciado con anterioridad al emergente DJ venezolano Gustavo Domínguez. Además, apuesta por artistas conectados con la escena electrónica gallega y nacional como Nolek, Dani Villa, Animal Picnic, Cristian Panelas, Emanei, Neho y Saúl Guanda, Abel Trigó, Ninico, Diana Tarín y Kike Sax, además del anfitrión Mario Vice.

En el segundo escenario, 'Klubers Family Stage' estarán a los mandos Dinand, Ekix, Error, Jesús Cañas, Jose Gómez, Hugo Torres, Laso, Mathias Álvarez, Rodri Vegas, Shanna, Soul y Yanmarcos.

Desde las 16:00 horas y hasta las 04:00 horas de la mañana, el público podrá disfrutar de los dos escenarios que prometen una tarde de baile al sol, el disfrute del atardecer y una noche cargada de buena electrónica.

Las entradas ya están disponibles desde 18 euros en la web oficial del festival, y todo apunta a que volarán rápido, así que no tardes en hacerte con la tuya para disfrutar de este festival que celebra su primera edición por todo lo alto.