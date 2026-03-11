Vigo regresará a los 90 este verano: The Corrs, cuarta confirmación para Castrelos

Castrelos contará con la presencia de una de las bandas de culto de los 90: Los irlandeses The Corrs, una opción que, al menos por el momento, demuestra la diversidad de géneros musicales con los que el gobierno encabezado por Abel Caballero quiere sorprender en Castrelos.

Este miércoles el propio regidor empleó sus redes sociales, por cuarta ocasión, para anunciar a los nuevos confirmados: La mítica banda estará el 11 de agosto en Vigo, y así lo aseveró Caballero, otra vez, frente al mar de Vigo. "Llegan con su música pop y rock irlandés", explicó el regidor local. "Vamos a 'petar' Castrelos, mejor imposible", anotó.

Así, la banda irlandesa se sumará a los ya confirmados: Viva Suecia, Chayanne, e Iván Ferreiro. Se esperan nuevas confirmaciones en próximas fechas.