Iván Ferreiro se pone navideño: lanzará un villancico en los próximos días

Ataviado con un jersey navideño, enredado entre luces y con su mascota Charo con un gorro de Papá Noel, Iván Ferreiro ha anunciado que lanzará, en los próximos días, un villancico.

FACEBOOK AMARO FERREIRO Rai Doriva, el cantante que nunca apareció en Vigo y que dio paso a los hermanos Ferreiro

La propuesta ha gustado, y mucho, a sus seguidores. La publicación en Instagram, que aparece acompañada por el hashtag #HoHoHoIvanFerreiro, cuenta con casi 6.300 "me gusta" y más de 300 comentarios.

A pesar de que el vigués es una caja de sorpresas, la noticia parece que ha sorprendido a todos, especialmente a compañeros de profesión; incluso, Carlos Sadness se pregunta si "Abel Caballero está detrás de todo esto".

Lo cierto es que Ferreiro da la oportunidad de "presalvar" este single en Spotify y Apple Music y gracias a esto, se revela parte del misterio. Así, parece que se trata de un tema con Guadi Galego que lleva por nombre Cuento de Hadas en Madrid, un título que recuerda a Fairytale of New York, de The Pogues, en la que su cantante, Shane MacGowan, canta con Kirsty MacColl.

El misterio de cómo sonará sólo se podrá desvelar cuando se lance la canción "en estos días".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iván Ferreiro (@ivanferreiro)

Por lo pronto, lo más cercano a un villancico que se encuentra en la discografía de Iván Ferreiro es Canción de Navidad, del disco Picnic Extraterrestre, de 2010. Un tema que poco tiene que ver con un villancico, más allá del título.