Nos seus pés: el festival solidario para personas refugiadas regresa en octubre a O Grove

Música, arte y gastronomía rompen fronteras de la mano de Nos Seus Pés, un festival solidario que nació en O Grove en el 2017 con el fin de recaudar fondos para las personas refugiadas a través de la organización humanitaria española ProemAid, especializada en el rescate y la asistencia a migrantes, con programas específicos en las Islas Canarias. El evento en cuestión alcanza este año su sexta edición consecutiva, con una programación de lo más completa que tendrá lugar entre los días 18, 19 y 20 de octubre, justo después la LXI Festa do Marisco de O Grove.

La emblemática Praza do Corgo será el epicentro de las dos primeras jornadas del festival solidario, cuya entrada será totalmente gratuita y contará con todo tipo de actividades lúdico-festivas dirigidas a todos los públicos. El domingo 20 de octubre, el evento se trasladará al Náutico de San Vicente do Mar, donde los asistentes podrán disfrutar de sendas sesiones vermú y tardeo así como también de una paella solidaria preparada por el chef Javier Olleros, todo ello acompañado de la mejor música en vivo. Entre los artistas destacados, Adrián Timms, Kiko & The Blues Refugees y Mascada serán los encargados de poner la nota musical a estas sesiones en directo que pondrán el broche de oro a esta nueva edición de Nos Seus Pés.

Música y actividades solidarias en la Praza do Corgo

Conciertos solidarios del festival meco Nos Seus Pés O Grove

Con su pintoresco e inconfundible estilo artístico, el meco Pablo Ozo ha sido el encargado de ilustrar en esta edición el cartel de presentación y el merchandising Nos Seus Pés con la icónica familia mariscadora, símbolo inconfundible del festival. De hecho, tanto las camisetas como sudaderas y demás productos caracterizados bajo el arte cubista y vanguardista del joven pintor estarán a la venta durante todo el certamen solidario, cuyos beneficios estarán destinados a la organización española ProemAid.

En lo que respecta a la programación, la sexta edición del festival solidario arrancará el viernes 18 de octubre con un tapeo solidario de la mano del Grupo Nove, y otros cocineros locales, en la céntrica Praza do Corgo. En esta primera cita gastronómica tampoco faltará la música en directo, pues el festival contará en su arranque con una sesión de DJ a cargo de C.Grovee y Permanente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOS SEUS PÉS (@nosseuspes)

Ya En la jornada del sábado 19 de octubre, Pauliña y Michu da Rocha (y Especial Viejos Tiempos por Paradanta) serán los encargados de hacer vibrar con su música el festival solidario en su segunda sesión vermú. A lo largo de la tarde del sábado tampoco faltarán las actividades infantiles (manualidades, globoflexia, pintacaras y animación…), que entre las 16:00 y las 20:00 horas se trasladarán a El Patio para hacer disfrutar a los más pequeños de la familia. Y para cerrar esta segunda jornada dedicada a las personas refugiadas, el festival también contará con una extensa sesión nocturna amenizada por Leria, The Lelli Kelly's, Playa Desmayo y Dj Rapante.

Del vermú al tardeo en el Náutico de San Vicente

Paella solidaria con Javier Olleros en el Náutico de San Vicente Nos Seus Pés O Grove

Otro de los platos fuertes de la sexta edición de Nos Seus Pés está reservado para a última jornada del evento. El festival solidario se despedirá el domingo 20 en las instalaciones del Náutico de San Vicente do Mar con una paella solidaria a cargo del chef Javier Olleros y actuaciones en directo durante las sesiones de vermú y tardeo a cargo de Adrián Timms, Mascada y Kiko & The Blues Refugees. Cabe recordar que las entradas para los conciertos y la paella solidaria pueden adquirirse ya en la página oficial del Náutico desde los 12 euros por persona más gastos de gestión. Además, en esa misma jornada, desde las 16:00 horas también se podrán adquirir entradas in situ para los conciertos de tarde desde los 5 euros por persona.