El concierto de Rebeliom do Inframundo estrenará este viernes la terraza del Mar de Vigo

La quinta edición del festival Terraceo arrancó con una llamativa cojera: los primeros cinco conciertos no pudieron realizarse en la terraza del Auditorio Mar de Vigo y tuvieron que ser trasladados al interior. De hecho, la imposibilidad de actuar en el exterior, provocó que algunas actuaciones se suspendiesen.

Los Secretos y Pancho Varona rechazaron su participación al no poder actuar en la terraza, un concierto que todavía carece de nueva fecha; también Rebeliom do Inframundo acordó modificar el día, ya que su formato no encajaba "fácilmente en un entorno cerrado" y "sentados en butacas".

Estos "problemas técnicos", ajenos a la empresa que gestiona el recinto y a las bandas en cuestión, como reiteraban los comunicados de suspensión o traslación de los conciertos al interior, derivaron en una denuncia por parte del PP este pasado lunes, que aseguraban que el festival carecía de licencia y no la obtuvo, tampoco, en ediciones anteriores, para el uso de la terraza.

Parece que los problemas están ya solucionados y será la banda de rap de Ponteareas y afincada en Vigo Rebeliom do Inframundo la que estrenará el recinto exterior para su concierto de este viernes, 21 de junio, a las 21:00 horas.

Además, esta será también la última ocasión para poder escuchar en directo en la ciudad olívica su último trabajo, Amor ou Barbárie.