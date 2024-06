El PP habla de "falta de permisos" para celebrar el Terraceo en el Auditorio Mar de Vigo

El concejal del Partido Popular, Miguel Martín, denunció este lunes que el Festival Terraceo, que se lleva celebrando en la terraza del Auditorio Mar de Vigo desde 2020, "no dispone de licencia" y no la obtuvo, tampoco, en ediciones anteriores. Debido a lo anterior, prosiguió Martín, los conciertos se están celebrando en el interior del Auditorio.

Por otro lado, añadió el "popular", la promotora del festival, que es la misma empresa que gestiona la programación cultural del Auditorio, solicitó la licencia el pasado 7 de marzo y le fue denegada por la necesidad de aportar documentación. Con respecto a lo anterior, la formación municipal está "a la espera" de que el gobierno le informe sobre cómo está la tramitación de esa solicitud.

Pero el PP, tal y como recogió Europa Press, fue más allá y advirtió de que esa licencia no fue otorgada en las ediciones anteriores, sino que el Ayuntamiento facilitó una simple autorización en base a una premisa errónea: la administración municipal daba por hecho que podía autorizar el uso de la terraza porque la promotora del festival era la concesionaria del Auditorio. En este sentido y según Martín, la concesión a la empresa no era ni es sobre todo el auditorio -la terraza no está incluida, ni tampoco la cafetería de la séptima planta-.

Según las mismas fuentes, la Asociación de Productores Técnicos de Espectáculos de Galicia (APTEGA) se dirigió al Ayuntamiento en 2020 para preguntar por la licencia y la titularidad de ese espacio. El Ayuntamiento respondió alegando que la concesionaria era titular y que tenía las "autorizaciones municipales oportunas".

En diciembre, según recogieron los "populares", la Policía Local intervino cuando se estaba celebrando una cena de empresa en la cafetería anexa a la terraza, y se descubrió que la concesionaria no podía disponer de ese espacio.

Respuesta del Gobierno local

Tras la denuncia hecha por el PP en rueda de prensa, el portavoz del gobierno municipal de Vigo, Carlos López Font, remitió unas declaraciones a los medios en las que tildó a Miguel Martín de "completo ignorante" por "no estudiar lo más mínimo" las cuestiones que plantea, y le acusó de "mentir reiteradamente".

Por otro lado, precisó que el Terraceo tiene autorización para usar la terraza del Auditorio Mar de Vigo "desde el pasado 13 de junio", es decir, más de un mes después de que hubiera comenzado la actual edición del festival, y una vez que el "gestor privado" del evento aportó la documentación que le fue requerida.

López Font no aclaró, con todo, si el festival tenía la licencia para usar la terraza en las primeras cuatro ediciones. En la actual, la quinta, estaban programados hasta el día de hoy seis conciertos, de los que cuatro se tuvieron que celebrar en el interior del recinto, otro fue aplazado (Rebeliom do Inframundo) y otro cancelado (Los Secretos y Pancho Varona).

El concejal del PP, Miguel Martín, constató que, "sin quererlo", el gobierno vigués les ha dado la razón al admitir, a su juicio, que los conciertos de este año no se han hecho hasta ahora en la terraza por falta de licencia.