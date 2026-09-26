Así celebrará un restaurante de Vigo su primer cumpleaños: un "antimartes" de cocina compartida

El restaurante SOTA de Vigo celebrará este martes 29 de septiembre su primer aniversario con una propuesta especial que servirá, además, para inaugurar "Cocina de Encuentro", un nuevo ciclo gastronómico con el que sus responsables quieren reunir en los fogones a diferentes cocineros.

Para esta primera cita, Javier Castro y Anahí Naveda, de SOTA, cocinarán junto a Andrés Alonso, chef de Chemin de Fer, y Rebeca Guede, chef y propietaria de La Orensana. Entre los cuatro han diseñado un menú especial compuesto por un aperitivo y cuatro pases, todos ellos pensados y elaborados de forma conjunta, y que incluye también una copa de vino.

El plato principal serán los ñoquis, con una propuesta que combinará esta tradición argentina con producto y referencias gallegas. La elección no es casual: en Argentina existe la costumbre de comer ñoquis cada día 29 del mes como símbolo de prosperidad y abundancia.

La tradición incluye además colocar un billete debajo del plato como amuleto para atraer la buena suerte. SOTA trasladará también este gesto a la cena y aprovechará la ocasión para realizar algunos regalos entre los comensales.

Un "antimartes" con DJ, velas y regalos

La cena arrancará a partir de las 20:00 horas y únicamente se podrá acudir con reserva previa. Desde el restaurante plantean la celebración como una especie de "antimartes", una invitación a convertir un día habitualmente alejado de los planes de fin de semana en una noche de celebración.

Además del menú preparado por los cuatro cocineros, habrá un DJ pinchando en directo, se soplarán las velas por el primer cumpleaños de SOTA y habrá distintos regalos para los asistentes.

Las reservas pueden realizarse a través del WhatsApp de SOTA, en el 614 77 85 13, o mediante su plataforma de reservas disponible en la biografía de su perfil de Instagram y en Google Maps.