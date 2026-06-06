El restaurante de Vigo donde Italia y Japón se encuentran: "Fuimos los primeros de Galicia en hacer sushi"

Romper la tradición y ser pioneros puede ser complicado, más aún en la cocina a finales de los años 90. Pero una pareja de recién casados lo consiguieron en Vigo, con un restaurante en el que ofrecieron sushi por primera vez en Galicia y donde Italia y Japón se encontraban en sus platos.

En 1997, abrió sus puertas el nuevo Isola Bella en el número 23 de la calle Ecuador, de la mano de Cristóbal Maestu y Daisy Ham Chi. Desde hace casi 30 años destacan por la calidad de sus pizzas, así como por la fusión de la comida italiana con la gastronomía asiática.

Esta pareja de hosteleros se conoció en Miami, donde ambos trabajaban en el sector de la hostelería. "Yo trabajé de camarero en restaurantes italianos en Miami y ella trabajaba en restaurantes japoneses. Por eso hicimos aquí un italiano-japonés", explica el gerente de Isola Bella, natural de Redondela.

Tras casarse y con la idea de tener hijos, decidieron mudarse a Vigo. "A mi me pareció que se iban a criar aquí más cómodos, con más libertad", asegura Cristóbal, que considera la sanidad pública, la seguridad y el recuerdo de una infancia "salvaje en el pueblo" como las razones fundamentales para abandonar los Estados Unidos.

Durante más de 20 años, Daisy y Cristóbal ofrecieron una carta que combinaba lo mejor de ambas gastronomías. Siempre disponían de pizzas "de la escuela americana" y martes y jueves contaban con la posibilidad de disfrutar del primer sushi de Vigo.

"Nosotros fuimos los primeros en toda Galiciaen hacer sushi. Durante cinco o seis años fuimos los únicos", asegura Cristóbal, que explica que su forma de preparar los esenciales de la gastronomía italiana "no tenía nada que ver con lo que se cocinaba aquí".

Si hay una palabra que define a Daisy y Cristóbal es innovadores. Pese a los problemas que puede acarrear ofrecer un nuevo producto, foráneo, a una comunidad con una gastronomía con tanta calidad como la gallega, la acogida de los vigueses y las viguesas llegó a ser "una locura".

Aumento de competencia asiática

"Nosotros realmente hacíamos comida japonesa los martes y los jueves, porque el fin de semana llenábamos siempre, pero por la semana aquí en Vigo es muy difícil", admite Cristóbal Maestu, que como buen autónomo se encarga de todo en su local: arregla neveras, pinta paredes, gestiona personas sirve y hasta se asoma a veces por la cocina.

Ahora bien, recientemente han decidido dejar de preparar sushi. "Una vez que ya lo venden en Mercadonal, Alcampo y en otros sitios, nosotros seguíamos con la misma oferta, solamente martes y jueves, pero entonces ahí la venta cayó bastante", explica el dueño de Isola Bella junto a Daisy, hija de padres chinos, nacida en Honduras y criada en Estados Unidos.

"Hemos dejado solamente cosas cocinadas de la parte japonesa", señala Cristóbal. Usuzukuri de salmón, sopa misoshiru y entrecot y salmón teriyaki son algunos de las fusiones asiáticas que sobreviven en la carta de Isola Bella. Así, la comida italiana ha cogido más peso desde la pandemia.

La pizza como emblema

La pasta y la pizza son ahora lo más demandado en Isola Bella. "Las recetas italianas las quité de los sitios donde trabajaba, porque yo he sido un camarero que se interesaba por la cocina. (...) Las recetas las quitamos de restaurantes de muy primer nivel en Miami", recalca el redondelano.

Desde la pandemia, los pedidos a domicilio de pizzas se multiplicaron. La más demandada en la "Inés", que fue premiada en 2009 como la segunda mejor pizza de la Península Ibérica. Una masa crujiente completa el sabor de las espinacas, el queso de cabra y el tomate seco.

El 'Scampi al Jerez' o el carpaccio son otras de las especialidades de Isola Bella, que también presume de haber innovado en postres. "Vendíamos tarta de zanahoria. Aquí no podíamos decirle tarta de zanahoria porque la gente se echaba para atrás", recuerda Cristóbal, presumiendo de ser de los primeros en ofrecer carrot cakes y brownies, que tanto se consumían ya en los 90 en Estados Unidos.

Pizza 'Inés', de Isola Bella Treintayseis

Si Isola Bella ha sido un restaurante de referencia y rentable en Vigo durante casi 30 años es también gracias a su atención al cliente. Desde 1997 destacan por su cercanía, que ha provocado que dos generaciones no pierdan la oportunidad de probar los platos de Daisy cada semana. Sin duda, una joya gastronómica familiar en pleno centro de Vigo.