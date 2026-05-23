A Guarda estrena su gran ruta gastronómica este fin de semana: tapas gourmet a solo 2,50 euros

El municipio pontevedrés de A Guarda celebra desde este viernes la primera edición de "La Ruta de las Tapas de A Guarda", una iniciativa organizada por el bar O Soriano con la colaboración del Ayuntamiento de A Guarda. En el concurso participan un total de 12 establecimientos hosteleros del municipio y el precio de cada tapa será de 2,50 euros.

La propuesta busca impulsar y dinamizar la hostelería local, favoreciendo la actividad económica del sector y contribuyendo a crear ambiente en las calles de la villa durante tres jornadas, 22, 23 y 24 de mayo, en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de elaboraciones gastronómicas.

"Cada uno de los locales participantes ofrecerá una tapa de elaboración libre a un precio único de 2,50 euros, una fórmula con la que se busca unificar la oferta de la ruta y facilitar la participación del público. El precio de la bebida será establecido libremente por cada establecimiento", explican desde el gobierno local.

Locales participantes

Alameda (11:00 - 14:00 y 18:00 – 20:00 horas)

Oasis (12:00 – 22:00 horas)

Barros, O Cabaqueiro y A Máis Bonita (11:00 - 00:00 horas)

Petiscos e Tapas (13:00 - 16:00 y 20:00 - 00:00 horas)

Social (16:00 - 21:00 horas)

O Soriano (11:30 - 15:00 y 19:30 - 22:00 horas)

Art Café (11:30 - 15:00 y 19:30 – 22:00 horas)

Ni Tan Mal (11:00 – 20:00 horas)

Terra Verde (11:00 – 00:00 horas)

Almorzos do Camiño (11:00 -14:00 horas)

Además de la experiencia gastronómica, la iniciativa contará con un sistema de participación mediante sellado en cada local. Las personas asistentes podrán completar un recorrido por los distintos establecimientos adheridos y, una vez obtenidos todos los sellos, optar a diversos premios.