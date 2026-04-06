La moda del té matcha también llega a Vigo: Locales para disfrutar de esta bebida asiática

El té matcha está de moda. No hay influencer que se resista a publicar una instantánea en sus redes sociales acompañada de esta bebida asiática llena de propiedades beneficiosas. Se trata de una corriente gastronómica que, especialmente en el último año, se ha hecho muy popular en las grandes ciudades españolas, pero que también se siente en municipios más pequeños.

Si la explosión de locales hosteleros que ofrecen café de especialidad ha sido continua en la ciudad olívica, lo cierto es que ya son muchos los que también ofrecen té matcha para tomar o para llevar. Eso sí, el precio de esta bebida verde no siempre es apto para todos los bolsillos, pues ronda los cinco euros de media.

No es necesario que guste el sabor del té para disfrutar del té matcha, y es que, la posibilidad de mezclarlo, por ejemplo, con leche de avena o coco suaviza un sabor que, a priori, puede ser demasiado intenso.

En Treintayseis repasamos algunos locales que, actualmente, incluyen en sus cartas esta famosa y popular bebida. Y es que un extra de energía siempre viene bien para arrancar un lunes.

El club del café - Rúa Velázquez Moreno, 24, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra

Después del desembarco de varias tiendas temporales en este local de Velázquez Moreno, El club del café, impulsado por una familia de Vigo, abría sus puertas hace escasos dos años en este emplazamiento para ofrecer esta bebida para llevar o para tomar en una de sus mesas.

A pesar de que están especializados en café -es posible adquirir opciones que van desde el clásico, hasta otros granos procedentes de Costa Rica, México o Colombia- lo cierto es que este céntrico local también cuenta con té matcha en la opción take away.

La Maniére - Rúa Tomás A. Alonso, 59, Freixeiro, 36208 Vigo, Pontevedra

Es, sin lugar a dudas, una de las cafeterías más populares de Vigo. No solo por su enclave aesthetic y por su producto de calidad, sino por estar a la vanguardia de todas las tendencias clave en el mundo del café y del té.

En este caso, además de la propia bebida, La Maniére cuenta en su carta con tiramisú elaborado a base de matcha o bollitos de estilo japonés.

MOA - R. de García Barbón, 117, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Se trata de uno de los últimos locales añadidos a la lista de especialistas en café para llevar, aunque este establecimiento también cuenta con un pequeño espacio con asientos para disfrutar en el mismo lugar de la bebida elegida. También de una carta integrada por deliciosos dulces.

Es posible degustar matcha caliente acompañado de leche, o frío mezclado con otros sabores.

Chacha Tea - Praza Estación, 1, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Dentro del Centro Comercial Vialia de Vigo se encuentra Chacha Tea, un emplazamiento que ofrece una carta con más de una veintena de bebidas, gran parte de las mismas, elaboradas a base de té.

Destaca por su esencia y por creaciones que marcan la diferencia, entre ellas, matcha con mango natural, con gelatina de coco, o con fresa.