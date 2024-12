Dónde comer en Vigo según Lara Martínez, capitana de As Celtas

Es una de las 24 futbolistas que están llamadas a hacer historia: As Celtas, el equipo femenino del Celta de Vigo, inició su andadura en la presente temporada 2024/2024 y su objetivo para este arranque histórico no es otro que el ascenso.

La capitana del barco es la centrocampista Lara Martínez, viguesa de nacimiento y oriunda del barrio de Teis, del que se siente más que orgullosa. Asegura que en él disfruta de comidas con su familia, así como del ocio vigués junto a su grupo de amigas.

Para comer, tomar un vermú, o merendar, la futbolista se decanta por locales de toda la vida y con mucha solera en la ciudad olívica, pero también por aquellos más novedosos y vanguardistas que apenas llevan unos cuantos años abiertos al público.

Estas son las recomendaciones hosteleras que la capitana de As Celtas hace a los lectores y lectoras de Treintayseis.

Dónde desayunar

Tintico - Rúa das Teixugueiras, 16, portal 5, 36212 Vigo, Pontevedra

Es uno de los locales de referencia en cuanto a desayunos, meriendas y brunch. Tan solo hace falta echar un vistazo a su perfil de Instagram para descubrir un sinfín de apetecibles propuestas -ya sean dulces, o saladas- que, sin duda, no dejan indiferente a nadie.

Bowls de yogur, tostas, tortitas, sándwiches, o cafés de especialidad: Todo está elaborado con esmero en este local de Navia. La jugadora no ha dudado en elegir esta opción: "Siempre voy con mi grupo de amigas ahí a desayunar. Es ya una tradición", explica la capitana de As Celtas. "Además, la atención de los camareros es muy 'top'", añade.

Dónde tomar el vermú

Cualquier lugar del Casco Vello

A la hora de tomar el vermú, la jugadora de As Celtas no puede decantarse por uno solo de los locales que se extienden a lo largo y ancho del Casco Vello de Vigo. "Es complicado para mí elegir uno. Diría que por esta zona cualquier local me vale", asegura la centrocampista. "La zona está genial. Cualquier sitio del Casco Vello me gusta", anota.

Por mencionar algunos de los establecimientos hosteleros de la zona, se podría hablar de La Colegiala, La Mina, Tapería Stefany, o el Baiuca como opciones para tomar algo y degustar una tapa o una tosta como acompañamiento.

Dónde comer

Bar Manolo de Teis - Camiño Espiñeiro, 69, Teis, 36207 Vigo, Pontevedra

Imagen del Bar Manolo, en Teis (Vigo). @Facebook Bar Manolo

Por tradición familiar, la centrocampista se decanta por el Bar Manolo, en Teis -en dirección a la Guía-. "Voy siempre con mis padres. La comida es muy buena y casera", remarca la capitana. "Me quedo con el churrasco de este sitio, ¡es buenísimo!", añade.

Este local, que se define como "auténtico y genuino", también destaca por su especialidad en pescado y marisco.

Dónde merendar

Lola y Lía - Camiño dos Muiños, 19, 36213 Vigo, Pontevedra

Al igual que su "hermano" pontevedrés, el establecimiento hostelero Lola&Lía se ha convertido en otro de los lugares de desayuno, merienda y brunch más apetecibles de Vigo. Destaca por su amplia carta de gofres, dulces, salados, tostadas, bowls, tortitas, zumos o batidos.

Para los amantes del café de media tarde la lista de opciones es realmente larga: Mocachino, capuchino, dulce lotus -con o sin nata-, kinder, ferrero, irlandés, frapuccino, frapelatte, bombón -también XL y especial-, afogato -con o sin nata-, baby chino, chocolate o aerocano. "Todo está muy rico", afirma Lara.

Dónde cenar

Nero Praza de Compostela - Praza de Compostela, 27, Bajo, 36201 Vigo, Pontevedra

Nero Bouzas - Rúa de Eduardo Cabello, 19, 36208 Vigo, Pontevedra

¿A quién no le gusta la cocina italiana? En Vigo cada vez son más y mejores los restaurantes especializados en cocinar pasta y pizza, y uno de los más aclamados es el Nero, que ya cuenta con dos locales en la ciudad olívica. Se trata del ubicado en Bouzas y el situado en pleno centro, en la Praza de Compostela.

La jugadora admite que está "muy rico" y que su plato favorito aquí es la pizza con burrata y mortadela: "Está brutal", afirma. "También me suelo pedir bastante la pasta de carbonara, que es la que más me gusta", añade.

Dónde tomar una copa

Bar Candela (Churruca) - Rúa Martín Códax, 12, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Si para tomar un vermú, la jugadora de As Celtas se decanta por cualquier bar del Casco Vello, como buena viguesa, para tomar una copa disfruta en Churruca, concretamente en el Bar Candela. "Hay que buscar lo económico", concluye entre risas.