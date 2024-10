Dónde comer en Vigo, según el cocinero Guillermo Varela

Formado en , Guillermo Varela de Limia se ha forjado en las cocinas de España y Europa, pero el éxito le ha llegado a través de su proyecto más personal.

Este vigués que iba para ingeniero industrial se ha convertido en una referencia gastronómica gracias a las recetas que comparte en su cuenta de Instagram, @cookingfromspain, donde, en inglés, enseña alguna de los clásicos de la gastronomía local y nacional.

En Treintayseis, le pedimos que nos proponga una ruta a través de la ciudad, y de su paladar, por sus locales favoritos para disfrutar a cualquier hora del día.

Para desayunar

Nakez Coffee. Facebook Nakez Coffee

Para la primera comida del día, Guillermo nos lleva hasta García Barbón, concretamente a , aunque él lo frecuentaba más cuando estaba en Serafín Avendaño. "Realmente me gustaba mucho el café que hacían y luego tenían propuestas muy interesantes de bollitos y tartas". El café "bien servido" y "una tostada de jamón muy buena" también le lleva a Coffee, en el Paseo de Alfonso.

Para tomar el aperitivo

Porción de tortilla con chorizo en La Aldeana. Foto: TripAdvisor

La tortilla es la elección para la hora del aperitivo. Una resalta entre el resto para el cocinero, la de La Aldeana, de donde destaca también que tiene "una terraza interesante, en una zona céntrica". También incluye la del Cosmos, "una de mis favoritas".

Para comer

Albatros

En una reivindicación del menú del día, Guillermo señala el que es, "sin ninguna duda", el "mejor menú del día" que ha probado nunca. "Es en Teis, en casa Obdulia, que Juan controla muy bien el tema del pescado", resalta. "Tiene también restaurante con carta con menú degustación, que es un espectáculo, pero es que lo de menú del día por 15 euros y que te ponga un pescado de una calidad espectacular, un entrante muy bueno y unos postres que se los curra mucho", resalta.

En resumen, "un menú del día currado" en el que, además, mantiene la apuesta de su madre, de la que heredó el restaurante. "Me encanta que haya conservado ese concepto con tanto criterio. Es un espectáculo", sentencia.

Otro menú del día que destaca para él es el del Albatros, en el Puerto. En la cocina está un compañero que estudió con él en la Universidad, y que tiene "mucho criterio". "Fui con un amigo y comimos espectacular, además estás al lado del mar, y si encima da un poquito el sol...".

Para merendar

Bar El Castro

Regresamos al Paseo de Alfonso, al Bar El Castro, que tras su reapertura se ha convertido en uno de los locales de referencia en Vigo gracias a que tiene "una terraza preciosa" con vistas a la ría.

"Estuve el otro día y comimos un bocata de jamón asado que estaba muy bien, y tienen tapas también, que puedes acompañar con una caña". "Este sitio, guay", refrenda.

Para cenar

Foto: Taberna O Porco

"Es el que más me gusta y al que más me gusta volver, por la comida y por la ubicación". Se refiere, en este caso, a un clásico del Casco Vello: O Porco. "No falla nunca, siguen manteniendo la esencia y la relación calidad-precio", explica. Destaca el "ambientillo" del lugar: "Da igual lo que te pidas, siempre huele espectacular porque tienen ahí un par de casos de ollas enormes con caldo".

Para tomar unas copas

Coctelería Vitter. Vitter

Se declara "de Churruca" para tomar unas copas o unas cervezas, y reconoce que le gusta estar en la calle y pedir "en el sitio que tenga enfrente". Pero aprovecha para destacar un sitio que "está haciendo las cosas muy bien", el Vitter.

"Hay gente muy profesional que curra muy bien con propuestas de cócteles", explica. Además, aunque se reconoce como alguien "no muy coctelero", recomienda un trago en el que te ponen un chupito de tequila y, en lugar del limón, "te ponen un chupito de una receta secreta suya que tiene piña, cilantro, algo de jalapeño". "Te tomas el tequila y luego ese shot que no es alcohólico, pero es ligeramente picante, además el cilantro te limpia mucho", desgrana. "Riquísimo", concluye.