El restaurante donde comer a reventar mariscos XXL de gran calidad: "Excelente en todos los sentidos"

Si por algo destaca Galicia es por su gastronomía que ha traspasado fronteras y que tiene en los productos del mar y de la tierra la mayor calidad. Los gallegos tenemos la suerte de disfrutarla a diario, mientras que quienes llegan de fuera lo hacen atraídos por la fama de nuestros pescados y mariscos, dispuestos a comprobar si la calidad está a la altura.

En Baiona (Pontevedra) hay un restaurante que se ha convertido en un reclamo para quienes buscan esta experiencia. Hablamos de Casa Rita, un establecimiento conocido por sus pescados y mariscos de tamaño XXL. Su apuesta pasa por el producto fresco procedente de las lonjas gallegas con ejemplares que destacan tanto por sus dimensiones como por su calidad.

Pescados y mariscos de las lonjas gallegas

Casa Rita es un restaurante situado en la Rúa Carabela A Pinta, en Baiona, que está especializado en pescados y mariscos, carnes de primera calidad y una cuidada selección de vinos. Su filosofía se basa en una premisa clara: ofrecer cada día el mejor producto posible.

Por este motivo, el establecimiento no cuenta con una carta fija, sino que adapta su propuesta a la temporada, a la disponibilidad del mercado y, especialmente, a lo que encuentra cada día en las lonjas gallegas.

Propuestas del restaurante Casa Rita, en Baiona (Pontevedra) Casa Rita

Entre sus principales atractivos destacan los pescados que seleccionan diariamente en las lonjas cercanas, así como una oferta de mariscos de primera calidad y gran tamaño. La selección varía en función de la disponibilidad, garantizando siempre un producto fresco y de calidad. Pescados y mariscos frescos que pasan directamente de la lonja al plato.

Su propuesta gastronómica se completa con una selección de carnes premium, con especial atención a su proceso de maduración para potenciar al máximo su sabor y textura.

A todo ello se suma una amplia bodega con más de 300 referencias de vinos nacionales y extranjeros, con la que se acompaña cada plato para maridar a la perfección y que la experiencia sea, todavía, mejor.

Por todo ello, Casa Rita está reconocida y recomendada en la Guía Michelin y en la Guía Repsol, dos de las principales referencias gastronómicas del país. Además, su popularidad también ha hecho que muchos rostros conocidos se decanten por conocer su cocina, como Alessandro Lequio.

El restaurante solo cierra los lunes. De martes a sábado abre de 12:30 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que el domingo solo abre para comidas de 12:30 a 16:30 horas.

Las opiniones de sus clientes

Con 4,5 sobre 5 estrellas en sus valoraciones, la mayor parte de las reseñas destacan la enorme calidad de los mariscos y pescados, así como el buen trato recibido por parte del servicio y el orden y cuidado del interior del establecimiento.

"Excelente en todos los sentidos, empezando por la atención y la materia prima, y siguiendo por su preparación y presentación. Todos los platos exquisitos (...). Gran carta de vinos y cavas (...). El precio en consonancia con la calidad, que nadie se espere que sea barato", explica Luis Amaro.

David, lo corrobora: "Ha sido el mejor restaurante de Baiona que hemos probado mi pareja y yo. Es más que un restaurante, es una experiencia única. Te tratan con mimo, con cariño y con cercanía, como si fuera de su familia. Todos los platos están increíbles (...). Lo recomiendo y puedo decir que volveré".