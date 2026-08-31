Gran fiesta del churrasco el 4 de septiembre con raciones a 10 euros en este pequeño pueblo gallego

¿Qué sería de Galicia sin sus fiestas gastronómicas? El marisco, la empanada, el pan, las sardinas, el churrasco y un sinfín de manjares gallegos que se celebran a lo largo y ancho de la comunidad. Si hay algo que nos gusta a los gallegos, es disfrutar de una buena churrascada, de las de verdad: las que se hacen en compañía de amigos o familiares y que se alargan durante todo el día o la noche.

Churrasco de cerdo, de ternera, chorizo criollo, chimichurri y, muchas veces, también pollo. Todo preparado a la parrilla y acompañado de buen ambiente, muchas risas y, sobre todo, buena compañía. En Galicia una churrascada es mucho más que una comida, y eso lo saben muy bien en Santa María da Tebra, en Tomiño (Pontevedra), donde se organiza un churrasco popular este 4 de septiembre.

Churrasco y choripán a precios populares

Tras la celebración de la primera churrascada el pasado viernes 28 de septiembre, Santa María da Tebra, en el municipio pontevedrés de Tomiño, se prepara para acoger una nueva cita gastronómica. Será la segunda y última oportunidad de disfrutar de una buena y rica churrascada en esta parroquia, una cita ideal para reunirse con amigos y familiares.

El Torreiro As Colinas será el escenario de esta celebración, que comenzará a partir de las 20:00 horas y en la que no faltarán el buen ambiente y la gastronomía. Todos aquellos que se acerquen podrán degustar raciones de churrasco de cerdo por 10 euros, además del tradicional choripán, disponible por tan solo 3,50 euros. Precios populares para ponerse a reventar.

Así que ya lo sabes, tanto si eres vecino de la parroquia como si vives cerca o estás de visita, no dudes en pasarte por Santa María da Tebra para disfrutar de un buen churrasco y formar parte de las costumbres y tradiciones gallegas.