Muestra de artesanía y 8 días de fiesta en este municipio gallego: con Panorama y París de Noia, entre otras

Como cada mes de julio, numerosos municipios de Galicia celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, y Marín (Pontevedra) no es una excepción. La localidad ha preparado una amplia programación que se desarrollará desde este jueves 9 de julio al jueves 16, con actuaciones de orquestas, actos religiosos, actividades culturales y de ocio, fuegos artificiales y propuestas gastronómicas.

Durante una semana, las calles de Marín se llenarán de ambiente festivo con una programación pensada para todos los públicos. Los más pequeños podrán disfrutar de atracciones y espectáculos de magia, mientras que las noches estarán protagonizadas por algunas de las orquestas más populares del panorama gallego.

Festas do Carme 2026 en Marín

Como cada verano, Marín se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo con las fiestas en honor a la Virxe do Carme, patrona de los marineros. Del 9 al 16 de julio, esta localidad ofrecerá una programación repleta de actividades para todos los públicos, en la que se combinarán la tradición religiosa, la música y el ocio.

Durante ocho intensos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de pasacalles, procesiones, actuaciones folclóricas, espectáculos infantiles, conciertos y verbenas que llenarán de ambiente festivo las calles y plazas del municipio.

Uno de los principales atractivos volverán a ser las grandes orquestas gallegas, con actuaciones de formaciones tan populares como Panorama, Olympus, París de Noia, Marbella, Los Players y Arizona, que pondrán ritmo a las noches hasta bien entrada la madrugada.

Los más pequeños también tendrán un papel protagonista gracias a una programación pensada especialmente para ellos, con atracciones de feria, espectáculos de magia y animación infantil a cargo del Mago Paco, Brais das Hortas y Tarabelos, además de actividades como una jornada de ajedrez al aire libre.

La cultura tradicional estará muy presente con las actuaciones de grupos folclóricos, charangas y bandas de música, además del Festival Folclórico Internacional de Baile, que reunirá a agrupaciones de Galicia, Portugal y Murcia. A ello se suma la Batalla de Flores Nocturna, uno de los actos más esperados del programa.

Entre las propuestas destacadas figura también la Muestra de Artesanía (del 13 al 19 de julio), instalada en la Alameda, donde el público podrá descubrir y adquirir productos elaborados por artesanos. Asimismo, la V Festa do Viño de la IXP Ribeiras do Morrazo permitirá degustar los vinos de la comarca.

El Día del Carmen pondrá el broche de oro a la celebración con las tradicionales misas, ofrendas florales y la multitudinaria procesión marítima en honor a la patrona, seguida de un gran espectáculo de fuegos artificiales.