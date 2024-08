El impresionante pueblo que está a menos de 2 horas de Vigo: tiene uno de los santuarios más importantes

Si vives en Vigo y estás pensando en hacer una escapada de verano (por ejemplo, durante el mes de septiembre), puede que una de tus mejores opciones sea visitar al país vecino: Portugal.

Son muchos los encantos que tiene el país portugués (Oporto, Lisboa...), sin embargo, si no quieres irte lejos, a menos de dos horas de viaje en coche encontrarás una de las ciudades más bonitas del norte de Portugal: Viana do Castelo.

Viana do Castelo destaca por tener uno de los santuarios más importantes (Santuario del Monte de Santa Luzia), de hecho, este lugar ha llegado a ser elogiado por National Geographic. Sin duda, es una de las construcciones más impresionantes del norte de Portugal.

En primer lugar, cabe destacar que Viana do Castelo es una portuguesa, como ya se ha mencionado anteriormente, que está situada en el margen derecho del estuario del río Limia. Además, es la capital del municipio y del distrito homónimo.

Según las últimas estadísticas, este municipio cuenta cuenta con 85.789 habitantes, que están distribuidos en cinco freguesias (la menor demarcación administrativa de Portugal), por lo que se considera que se trata de una ciudad de gran tamaño.

Son muchos los motivos por los que Viana do Castelo resulta un lugar popular y de gran turismo. Entre ellos, su rica historia, su cultura tradicional y su impresionante entorno natural. En cualquier caso, su mayor atractivo recae en el monte de Santa Luzia.

Concretamente, de este lugar te llamará la atención el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, conocido como Santuario del Monte de Santa Luzia, que es un santuario cristiano católico que está ubicado en la cima de este monte conocido como Santa Luzia.

Tal es la importancia de este santuario que ha se llegado a convertir en el símbolo de Viana do Castelo. De hecho, es posible verlo desde varios kilómetros cuando te empiezas a acercar a esta ciudad por la carretera.

Además, desde el Monte de Santa Luzia encontrarás una de las mejores vistas posibles: combina el mar, el río Lima con su valle, así como todo el conjunto montañoso. Tal es el caso de la belleza de este lugar que estas vistas fueron consideradas en 1927 como la tercera mejor del mundo, según la National Geographic.

La historia de este santuario comienza en el año 1904, cuando se comienza a levantar. Sin embargo, no se finalizó hasta más de medio siglo después, en 1959. En lo que respecta al proyecto arquitectónico, este fue diseñado por el arquitecto Miguel Ventura Terra.

Y además de este santuario, también te llamará la atención de Viana do Castelo su casco histórico, en tanto que es un laberinto de calles empedradas con edificios históricos, iglesias y plazas, como la Praça da República, que es el corazón de la ciudad.

Además, no muy lejos de esta plaza principal de la ciudad encontrarás la Catedral o Iglesia principal, de estilo románico, otro de los principales lugares de interés histórico de Viana do Castelo.

Sin embargo, Viana do Castelo no solo es famosa por sus monumentos históricos, sino también por ser un importante puerto pesquero. De hecho, a mediados del siglo XX se construyó una flota bacaladera en los astilleros de Viana do Castelo con el objetivo de pescar bacalao en las frías aguas del norte.

En consecuencia, la gastronomía de Viana do Castelo destaca por sus platos de pescado y marisco, como la lamprea y el bacalao. También es conocida por los vinos verdes (vinho verde), típicos de la región del Minho.

En definitiva, nos encontramos con una ciudad de gran atractivo turístico por su historia y gastronomía, además de por la belleza natural del Atlántico. Ello la convierte en un destino encantador para quienes buscan explorar el norte del país.