La aldea de 50 habitantes con un spa natural secreto para descubrir antes de que acabe el verano: "Un lugar mágico"

Este mágico rincón se encuentra en la parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes (Pontevedra) Turismo de Galicia

Aunque agosto ha llegado a su final, los días largos todavía durarán casi un mes completo. Así pues, hay tiempo para escapadas de última hora antes de la llegada oficial del otoño.

Para los amantes de la naturaleza, la fervenza dos Casariños, en la parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes (Pontevedra), es un destino perfecto para desconectar y disfrutar de un auténtico spa natural.

Un auténtico spa natural rodeado de naturaleza

Galicia cuenta con una extraordinaria red fluvial en la que ríos, embalses y cascadas se dibujan a lo largo del paisaje y crean una atmósfera única, marcada por la belleza del agua.

Si nos centramos en las cascadas, Augacaída y Ézaro se llevan buena parte del protagonismo, aunque hay otros saltos de agua que merece la pena conocer, como la fervenza dos Casariños.

Enclavada en el área metropolitana de Vigo, esta cascada, aunque no es la más espectacular de Galicia, crea un rincón de gran belleza, perfecto para quienes buscan desconectar.

Es en invierno cuando el agua cae con mayor fuerza. En verano, en cambio, el caudal disminuye y el entorno se convierte en un lugar ideal para darse un baño, casi como si de un auténtico spa natural se tratase.

La fervenza dos Casariños está compuesta por dos saltos de agua que, en su caída, forman una poza de grandes dimensiones apta para el baño. "En verano, con calorcito, está bien para bañarse", apunta una usuaria.

Eso sí, la temperatura del agua no es apta para todos los públicos: es bastante fría incluso en los meses de verano. Además, se recomienda llevar escarpines, ya que el acceso a la poza está cubierto de piedras.

Cómo llegar a la fervenza dos Casariños

Para llegar a la fervenza dos Casariños, podremos partir desde Ponte Caldelas por la carretera PO-255 en dirección a Verducido y ahí coger la PO-9303 hacia el lugar de A Eiroa, o bien salir de Fornelos de Montes para llegar a la misma carretera que sube a la Serra do Suído.

"Por cualquiera de las dos rutas llegaremos hasta el Área Recreativa de A Airoa, donde dejaremos el coche para continuar a pie", detalla Turismo de Galicia.

A continuación, encontraremos un panel informativo con la ruta a seguir, por lo que no tiene pérdida.

"En primer lugar caminaremos unos metros hacia la cima del monte, donde encontraremos un banco desde el que poder observar la cascada de lejos en todo su esplendor".

El recorrido no tiene dificultad, pero "hay que tener cuidado de no resbalar, sobre todo en época de lluvias", advierte Turismo de Galicia.

Desde la cima del monte se puede acceder a la primera de las cascadas, donde es posible disfrutar de un relajante baño entre chorros de agua antes de que llegue el frío, para después continuar el ascenso hasta la segunda.