El pueblo español con un conjunto abacial del siglo XVII y un entorno ideal para la observación astronómica

España cuenta con una infinidad de pueblos de gran encanto, muchos de ellos situados en Galicia. Algunos son ampliamente conocidos, mientras que otros permanecen como auténticas joyas ocultas aún por descubrir.

Una de esas joyas se encuentra en Covelo (Pontevedra). Este municipio, de apenas 2.472 habitantes según el INE, esconde uno de los conjuntos barrocos más destacados de España. También es un entorno ideal para la observación astronómica.

Una capilla construida por la Santa Inquisición

El Conjunto Abacial de San Martiño de Barcia de Mera es un ejemplo perfecto del poder eclesiástico en la Edad Media. Albergó un monasterio benedictino, compuesto por la iglesia de San Martín, la Casa Rectoral y la capilla de San Juan de Mosteiro construida por la Santa Inquisición.

Merecen una mención especial las gárgolas y gigantes de la mitología helénica que decoran la fachada de la Casa Rectoral, mientras que la iglesia, de origen barroco, fue mandada a construir por el Monasterio de Melón (Ourense) en el año 1679.

Años más tarde se levantó la capilla de San Juan de Mosteiro, cuyo origen queda recogido en una inscripción que reza: "Hizo esta capilla a su cosa el LZDº Don Alberto Bello, comisario de la Santa Inquisición, abad e hijo de cvº de esta. Año 1709".

Así pues, el Conjunto Abacial de San Martiño de Barcia de Mera se erige como uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura barroca en Galicia, y además podrá visitarse mediante una visita guiada especial organizada por el Ayuntamiento.

En un comunicado, el Concello de Covelo ha informado de una novedosa actividad en el municipio para divulgar y poner en valor uno de sus grandes tesoros patrimoniales. "Una oportunidad única para descubrir uno de los mejores ejemplos del barroco rural gallego en un enclave espectacular de nuestro municipio", afirma.

En concreto, la actividad, que cuenta con la financiación de la Diputación de Pontevedra, se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en un único pase programado a las 09:45 horas. Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en el 654 500 652.

Paraje Starlight desde el año 2021

Mirador Castelo do Faro de Avión, Covelo. Foto: gdrcondadoparadanta.gal

Otro de los grandes atractivos de Covelo es que, desde 2021, cuenta con la distinción de Paraje Starlight, un certificado de la Fundación Starlight que garantiza una calidad de cielo nocturno excepcional.

En este sentido, el mirador paisajístico del Castelo del Faro es un lugar ideal para itinerarios y observación e interpretación astronómica. Este enclave está libre de contaminación lumínica, lo que lo convierte en un espacio perfecto para la observación de estrellas.

La lista de imprescindibles en Covelo y alrededores incluye también: varias rutas de senderismo y de BTT (mountain bike); las fiestas patronales del churrasco, que se celebran cada 25 de julio; y una gastronomía basada en excelentes carnes de caza y ganado.