Esta es una de las rutas de senderismo más bonitas de España en 2026, según Viajar: "Camino cómodo y señalizado"

Ahora que los días son más largos y las temperaturas todavía son suaves, disfrutar de la naturaleza es un plan ideal para desconectar al aire libre. En este sentido, Galicia alberga rutas de senderismo espectaculares, desde recorridos sencillos hasta itinerarios más exigentes.

Entre todas las opciones disponibles, la revista Viajar ha puesto el foco en la Ruta da Pedra e da Auga, un recorrido que conecta los municipios de Meis y Ribadumia. De hecho, la ha incluido en su listado de 'Las mejores rutas de senderismo de España 2026'.

Un sendero de 7 km para toda la familia

Ruta da Pedra e da Auga Turismo de Galicia

La elección no fue sencilla, pero la revista se decantó por la Ruta da Pedra e da Auga por la belleza de su paisaje y la baja dificultad de su recorrido. Se trata de una senda cómoda y accesible, ideal para disfrutar en familia o para quienes buscan una experiencia tranquila.

El sendero tiene una extensión de 7 kilómetros y una duración aproximada de 2 horas. "Visita el Monasterio de Armenteira, la ruta de antiguos molinos que acompaña el camino y, al final, una antigua aldea gallega que recrea lo que en tiempos fue la vida de la región", destaca Viajar.

En el corazón de las Rías Baixas, la Ruta da Pedra e da Auga es uno de los cuatro senderos de la red Rutas do Salnés. En realidad, se trata de una antigua vereda que daba servicio a los molinos; de hecho, a lo largo del recorrido pueden encontrarse más de una treintena.

El sendero comienza en Meis y desciende paralelo al río Armenteira. "Este primer tramoacumula mayor desnivel y por esa razón encontraremos mayor número de molinos", explica Turismo de Galicia.

Interior del Monasterio de Armenteira. Shutterstock Meis

A lo largo del recorrido también es posible descubrir el Monasterio de Armenteira, un conjunto de estilo renacentista y barroco levantado entre los siglos XVI y XVII, que conserva además una magnífica iglesia.

Antes de finalizar la ruta, Ribadumia ofrece una zona recreativa y de descanso ideal para hacer una pausa y disfrutar del entorno natural.

Además de la Ruta da Pedra e da Auga, completan el listado de las rutas de senderismo más bonitas de España 2026 en Galicia: