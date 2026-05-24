Confirmado: el parque acuático infantil gratuito con zona de juegos y área de picnic para este verano 2026

Apenas quedan unas semanas para que finalicen las clases en Galicia. Así, en junio comienza un periodo de vacaciones que se extenderá hasta principios de septiembre y dará pie a todo tipo de actividades.

Aprovechando el buen tiempo, muchas familias optan por organizar pequeñas escapadas de fin de semana para disfrutar de experiencias en común. Más allá de la playa, el norte de Portugal ofrece un plan muy atractivo y, además, completamente gratuito.

Chorros, setas, canales de agua y mucho más

Seguro que alguna vez has estado, o al menos te suena, el municipio de Vila Nova de Cerveira, conocido por su mercadillo semanal con más de 250 vendedores cada sábado. Pero el municipio también guarda otros atractivos.

Uno de los principales es el Parque do Castelinho, un espacio que en verano acoge un pequeño parque acuático con zona de juegos para los más pequeños de la casa. De hecho, su apertura está ya a la vuelta de la esquina.

A orillas de Miño, en un entorno natural único, el Parque do Castelinho ofrece en temporada estival, entre los meses de junio y septiembre, una amplia diversidad de juegos de agua (chorros, setas, canales de agua...) para que los niños (y no tan niños) se lo pasen en grande.

Este verano 2026, el parque abrirá sus puertas a principios de junio, aunque el Ayuntamiento no ha concretado la fecha exacta. Todo apunta a que estará operativo a partir del martes 2 de junio, en horario de 10:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 19:30 horas.

Este horario se mantendrá durante toda la temporada estival, con cierre únicamente los lunes por mantenimiento. Además, los festivos del 4 y 10 de junio y del 15 de agosto permanecerá abierto para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio gratuito.

Zonas verdes y varias canchas para diversos deportes

Charca interpretativa. Imagen mejorada con IA Vila Nova de Cerveira

Más allá de las instalaciones acuáticas, el Parque do Castelinho ofrece también zonas verdes y áreas de descanso y zona de picnic, así como una laguna interpretativa y el Aquamuseum, dedicado al río Miño.

El área recreativa cuenta también con un parque biosaludable para personas mayores, varias canchas para diversos deportes (fútbol, voleibol, balonmano y baloncesto), un minigolf, un parque infantil y un parque de ocio.

A continuación, te detallamos el horario de los diferentes espacios del Parque do Castelinho durante la temporada de verano 2026 (del 1 de junio al 30 de septiembre):