Ha llegado a Action un mueble de almacenaje con 3 estantes y 24 kilos de carga por menos de 30 euros

El otoño es una época llena de cambios (y no solo en el plano meteorológico). En el hemisferio norte, la nueva estación comenzó el 23 de septiembre, durará aproximadamente 89 días y 21 horas días y finalizará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

Septiembre se ha convertido en una especie de "segundo año nuevo". Tras un largo (y caluroso) verano, llega el momento de retomar hábitos de vida saludable y renovar los espacios de la casa para hacerlos más acogedores.

Una solución perfecta para viviendas de tamaño reducido

Este mueble cuenta con la certificación FSC. Ref: 3220583 Action (Web)

En este contexto, la cadena de tiendas Action destaca con una solución perfecta para hogares con pocos metros cuadrados: su armario de pared de tres niveles por 29,95 euros.

El modelo, con número de referencia 3220583, es un bonito armario con varios compartimentos y una capacidad de carga de 8 kilos por estante, 24 en total. Tal y como figura en la descripción del producto, sus medidas son de 76x27x100 cm.

"Este elegante armario de pared con aspecto de madera tiene tres estantes espaciosos. Ideal para exponer adornos, libros o plantas. Perfecto para cualquier habitación", se puede leer en la página web de Action.

Para sacarle el máximo partido, es la oportunidad perfecta para rescatar las fotografías guardadas en el cajón o desempolvar las velas aromáticas que llevas tiempo sin encender.

Una opción más sostenible

Este mueble cuenta con la certificación FSC, que se aplica a más del 99% de los productos de marca propia y de marca blanca de Action.

"Esto significa que la madera y el papel proceden de bosques gestionados de forma sostenible. Así es como nos aseguramos de que las personas, los animales y las plantas que dependen de estos bosques estén protegidos".

Su precio es de 29,95 euros y está disponible en un único color: marrón. En Galicia, puedes encontrar este artículo en las tiendas que te mencionamos a continuación: