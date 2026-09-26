La familia de Vigo que se reinventó y ahora rescata los muebles antiguos de la ciudad

Al entrar en la nave de la familia Lorenzo en Lavadores, la vista no encuentra un lugar fijo en el que depositarse. Hasta donde esta alcanza hay un mueble con infinitas posibilidades, un impresionante piano, un teléfono antiguo, un carrito de bebé de los de toda la vida, palos de golf, un mostrador de madera maciza o lámparas, cada una más bonita que la anterior.

El proyecto familiar "Mueble Restaurado" es el auténtico paraíso de aquellos que entienden de las infinitas posibilidades de una mesa, de cómo restaurarla, de cómo encajarla aún con el cambio de las tendencias en interiorismo. Y es que la buena madera, con un lavado de cara y los cuidados adecuados, puede ser eterna. Tan solo hace falta saber mirarla, valorarla y comprenderla.

Nave de Mueble Restaurado en Vigo. P.P.F.

Un proyecto en familia

Juan y Carmen son padre e hija. Hace cuatro años la vida les llevó a reinventarse. Él había trabajado en el plano legal y administrativo, ella estudió fotografía. En ambos casos, el hobby terminó convirtiéndose en profesión. Carmen, pese a encontrarse cada día ante más de 3000 referencias, tiene interiorizada cada una de ellas y es la autora del catálogo de muebles. Juan, por su parte, fue siempre el clásico "manitas - reparador". Ambos, junto a la madre de Carmen y mujer de Juan, se complementan, y todos aprenden cada día sobre el oficio que han elegido.

Inicialmente iban a contar con un socio externo, pero, finalmente, el proyecto fue solo familiar. "Nosotros trabajamos en depósito. No compramos nada", explica Juan. "Si tú quieres vender un mueble, lo traes o lo vamos a buscar. Después, en función de los gastos derivados -recogida, limpieza, reparación, pintura, restauración y gestión para la venta, entre otros- y tras la venta, liquidamos porcentajes", anota. En este sentido, el mueble se valora en función de lo que admite el mercado por él.

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Una catalogación tediosa

Los comienzos no fueron sencillos: la catalogación fue tediosa y las restauraciones comenzaron tras el primer año de vida de Mueble Restaurado. "Teníamos la idea de vender muebles restaurados, pero nos pasaba que pintábamos algo de blanco y, por ejemplo, un cliente nos decía que lo hubiera querido verde", expone Juan Lorenzo, quien cuenta que las tendencias han cambiado mucho en todos estos años: "Antes las casas y, por extensión, los muebles, eran más grandes. También más oscuros, para hacer los espacios más acogedores. Ahora es al revés, los muebles son más pequeños y más claros", añade.

Si el mueble que entra en esta nave lo necesita, va directamente a una cámara de tratamiento contra la carcoma. "Es un servicio externo, como el tapizado. Nosotros trabajamos también con empresas externas", puntualiza Carmen. Además, si es bueno, puede recibir todo tipo de tratamiento: Desde un aclarado para adaptarse a las nuevas corrientes estéticas, hasta un repintado, acabado o reparación, si la necesita.

Nave de Mueble Restaurado en Vigo. P.P.F.

Ante todo esto, hay quien entra por la puerta de Mueble Restaurado y cambia de opinión o se replantea el futuro del mueble que quiere depositar: "Ve que lo puede aclarar o que le puede dar otra vida. Lo compara con otros que tenemos aquí y acaba viendo que todavía tiene posibilidades", remarca Carmen.

Si a la empresa le interesa, también puede acometer vaciado de inmuebles. En este sentido, se presupuesta el conjunto del trabajo. Con todo, el propietario no siempre llega a recuperar lo que invierte en ese trámite: "Algunas personas nos contestan que entonces prefieren vender sus muebles en Wallapop. Sí, pero eso también hay que trabajárselo y estar todo el día encima. Hay que atender a quien te escribe y te pregunta, por ejemplo, por las medidas de un mueble, que, aunque le hayas contestado mil veces, te lo va a preguntar mil y una", opina Juan.

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"Creemos que los muebles restaurados convivirán con los de Ikea"

Juan y Carmen están convencidos de que, actualmente y en un futuro, convivirán los muebles restaurados con aquellos que se pueden encontrar en almacenes como el de Ikea. "Últimamente ha venido mucha gente joven", apunta Carmen. "Creo que ahora pasa eso, que se compran muebles en Ikea, pero que se intentan combinar con muebles más antiguos, de madera", añade.

En contra de lo que se pueda pensar, restaurar no es especialmente barato pero la clave, según subrayan en esta iniciativa familiar, es que "tú sabes el mueble que te llevas y lo que te va a durar". Además, mucha gente está especialmente concienciada con la idea de no encontrarse los contenedores tan llenos: "La conciencia, la tienen. No quieren que un mueble así termine en la basura, o en la hoguera", anota Juan.

Con respecto a lo anterior, también en Mueble Restaurado intentan mantener un "residuo cero", por lo que, antes de deshacerse de cualquier enser, contactan siempre con alguna de las ONGs de la ciudad para que lo ubiquen donde se necesite. "Ya tenemos una red en Vigo", explica Carmen.

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El mueble más antiguo

El mueble más antiguo de Mueble Restaurado data de entre 1600 y 1700. En la nave existe una clasificación de enseres por temporadas históricas: hasta 1920 sería la más antigua. A partir de este momento llegaría el modernista, el de los 70, 80 y 90 -o vintage-, hasta el actual.

Con todo, insisten en la familia, la madera auténtica siempre se puede restaurar. La única problemática puede ser la carcoma o la humedad que, especialmente en Galicia, puede darse. Pero para todo eso hay tratamiento.

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Quien desee conocer más sobre Mueble Restaurado puede visitar su perfil en redes sociales. También organizan dos jornadas anuales de puertas abiertas, aunque la nave se puede conocer siempre con cita previa.

Esta iniciativa demuestra varias cosas: Que nunca es tarde para reinventarse y que los buenos muebles pueden durar toda una vida o adaptarse a los nuevos tiempos para vivir varias distintas.