La Brincadeira de Bouzas, en Vigo, en jaque por el tiempo: "No sabemos si vamos a poder montar la barra"

Bouzas viajará en el tiempo este fin de semana gracias a la celebración de su fiesta más tradicional: A Brincadeira. La histórica villa marinera volverá a 1809 para celebrar la expulsión de las tropas napoleónicas del actual barrio de Vigo.

Así, del viernes 8 al domingo 10 de mayo, Bouzas celebrará la victoria ante los franceses con una intensa programación que incluye pasacalles, actuaciones musicales, representaciones históricas y mucha gastronomía. Se trata pues de tres días donde historia, tradición, música tradicional y actividades para toda la familia se dan de la mano para convertir la villa marinera en un enclave de referencia para toda la comarca.

Sin embargo, la previsión meteorológica podría complicar el desarrollo de la fiesta. Según el portal meteorológico MeteoGalicia, las lluvias serán protagonistas este fin de semana, con precipitaciones constantes e intensas a partir de la mañana del viernes y que se mantendrán durante varios días. Una situación que genera incertidumbre entre los hosteleros de la zona, que siguen muy pendientes de la evolución del tiempo.

"Estamos pendientes del tiempo y no sabemos si vamos a poder montar la barra. Estamos en stand by", explica Javier, de La Tula Bouzas Bar. El hostelero detalla que, como es habitual durante la fiesta, el interior del local suele permanecer cerrado y toda la actividad se concentra en la barra exterior instalada en el paseo, decorada con elementos de la época. "Nosotros montamos una barra grande en el paseo y la caracterizamos con decoración propia de 1809. Además, los camareros también van caracterizados con los atuendos propios de la época", añade.

En la misma línea se sitúa Dous Mares Canalla, donde también permanecen a la espera de la evolución del tiempo para decidir si podrán instalar finalmente su barra exterior. "La idea es montarla, pero estamos esperando a ver qué pasa", señalan. Aun así, desde el local aseguran que ya están preparados para una gran afluencia de público.

Quienes sí han optado por modificar su participación este año es el equipo de La Carpintería. "Participamos en la fiesta desde hace 11 años, pero este año no pondremos el puesto a causa del tiempo. Pero el restaurante va a estar abierto todo el fin de semana en horario de comida y cena", explican. Aun sin barra exterior, confían en mantener el buen ritmo habitual gracias a su amplio espacio interior. "Esos días solemos llenar y trabajar mucho, y esperamos que la tendencia se mantenga pese a la lluvia. Como hace ya un par de semana de La Reconquista, parece que la gente tiene ganas de otra fiesta popular", apuntan.

Con todo, el sector hostelero mantiene la esperanza de que la celebración pueda desarrollarse con normalidad. "Si hace mal tiempo no va a haber gente, porque el año pasado el domingo hubo chaparrones y casi no vino nadie. Si llueve, va a venir muy poca gente", concluye Javier, consciente de que la previsión meteorológica condiciona por completo la planificación del fin de semana.

Concurso de trajes de época y actividades inclusivas

Por otro lado, también se llevará a cabo la IV edición del Concurso de Trajes de Época. Será el domingo en la esplanada de la Iglesia, a la 13:00 horas. Recibirán premio las tres mejores muestras de traje de época.

Además, A Brincadeira contará con actividades inclusivas, para permitir disfrutar de la fiesta a todo tipo de público en igualdad de condiciones. Esta experiencia será el viernes por la tarde, con juegos adaptados a personas con movilidad reducida. También habrá un espacio dedicado para niños y niñas hasta las 20:00 horas.

Horario de fiesta

Viernes 8 de mayo: de 18:00 a 23:00 horas

de 18:00 a 23:00 horas Sábado 9 de mayo: de 11:30 a 23:00 horas

de 11:30 a 23:00 horas Domingo 10 de mayo: de 11:30 a 21:30 horas

Programación completa

Viernes 9

19:00 horas: Actuación de Os Erdeiros dos Morenos (Palco 1 - Alameda) y charanga O Fiadeiro (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

20:00 horas: Actuación de Ferriñas da Oliveira (Palco 1 - Alameda) y actuación de Charaviscas (Palco 2 - Paseo de Bouzas

21:00 horas: Actuación de Xastres (Palco 2- Paseo de Bouzas)

Sábado 10

12.00 horas: Actuación de Laxes (Palco 1 - Alameda) y Grupo Etrad Zanfona Ensemble (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

13.00 horas: Peña Xuntanza (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

14.00 horas: Banda de Gaitas Etrad (Palco 2 - Paseo de Bouzas) y actuación de Laxes (Palco 1 - Alameda)

18.00 horas: Actuación de Meigallos e Feiticeiros (Palco 1 - Alameda)

18.30 horas: Representación de la expulsión de los franceses

20.30 horas: No colo dos ventos (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

Domingo 11