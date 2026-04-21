El local de O Grove (Pontevedra) que inspiró una canción del último álbum de Andrés Suárez

Andrés Suárez y el Náutico de San Vicente do Mar en O Grove, Pontevedra Faceebok Náutico y RTVE

Los artistas suelen inspirarse en personas, momentos de su vida o lugares que han sido significativos a la hora de componer sus canciones. En estos últimos destacan bares, locales o salas de conciertos con los que tienen una conexión especial. Es el caso del cantautor Andrés Suárez y el Náutico de San Vicente do Mar, O Grove (Pontevedra), donde sus conciertos se han convertido en un clásico del verano.

Natural de Ferrol, el artista es un habitual de las temporadas estivales de este espacio. Tal es su vínculo con el lugar que incluso una de las canciones de su último álbum, "Lúa", lleva su nombre: "Náutico", una pieza que explora sentimientos donde el amor y la nostalgia son los protagonistas.

Andrés Suárez y el Náutico

El periodista y creador de contenido Arturo Paniagua ha publicado un mapa que recoge algunos de los bares vinculados a grupos y artistas, aunque la lista podría ser muchísimo más amplia.

Entre los locales gallegos incluidos en la lista destaca el Náutico de San Vicente do Mar, O Grove, una sala de conciertos en vivo por la que pasan artistas de renombre.

El gallego Andrés Suárez es uno de los habituales de este local, donde suele agotar entradas en cuestión de minutos. Una de las últimas veces que actuó allí fue en septiembre, cuando ofreció dos conciertos especiales, creando ese ambiente tan característico y mágico frente al mar.

Son muchos los años que Andrés Suárez lleva subiéndose al escenario del Náutico, por lo que no resulta extraño que una de las canciones de su último álbum lleve el nombre del local.

La canción trata sobre un amor perdido marcado por la falta de comunicación. El protagonista recuerda una relación intensa que no supo expresar a tiempo, lo que le lleva al arrepentimiento. La nostalgia y el dolor predominan en los 02:35 minutos que dura el tema, esperando un reencuentro que no llega. El Náutico y el mar funcionan como símbolos de ese vínculo emocional.

La estrofa en la que cita a la sala de conciertos, dice así:

"Jugando a juntar palabras

Borrachos de desacato

Bajando por su garganta

Creció la luna

El Náutico cerró pronto

Con la fortuna

De no darse cuenta

Que aún estábamos dentro".

De esta forma, expresa esa conexión íntima con el lugar, convirtiéndolo en símbolo de momentos únicos y de historias que no se olvidan, además de establecer un vínculo importante con el mar.

En el mapa de Arturo Paniagua también aparece la banda de indie rock Neverland Bari, quienes tienen una canción con el nombre de "San Vicente do Mar".