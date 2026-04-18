Vigo Porté 2026 reunirá a más de 1.000 bailarines y reforzará su proyección internacional

La 14ª edición de Vigo Porté entra en su cuenta atrás. El evento se celebrará del 29 de abril al 3 de mayo en Vialia Vigo y el Auditorio Mar de Vigo, donde reunirá a más de 25 centros de danza, más de 1.000 participantes y más de 400 coreografías.

Además de consolidar su crecimiento y su proyección como cita de referencia en el ámbito de la danza, también lo hará en su carácter internacional, con la incorporación de Chile y Reino Unido, que se suman a Portugal.

La inauguración de Vigo Porté de este año coincidirá con el Día Internacional de la Danza, por lo que en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo se organizará una jornada especial que contará con la presencia de la artista de K-Pop Tami Tamako.

La creadora, una de las principales referentes del K-Pop en España, participará en el evento con un Meet & Greet y un Workshop, en una cita que marcará el inicio de la programación y que ya cuenta con gran acogida, con las últimas plazas disponibles para el encuentro con la artista.

El certamen se completará con un amplio programa que incluye 10 master class impartidas por profesionales internacionales, además de la competición que se desarrollará en el Auditorio Mar de Vigo.