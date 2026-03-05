Reconquista de Vigo: esta es la programación día a día de la fiesta más viguesa
La celebración arranca el sábado 21 de marzo con la representación de la destitución de la corporación afrancesada, pero el fin de semana grande será del 27 al 29 de marzo
Información relacionada: Vigo presenta La Reconquista 2026: "É unha gran romería, non nos marcamos límite"
Este jueves se ha presentado la edición de 2026 de la fiesta de la Reconquista de Vigo, fiesta declarada de Interés Nacional y que busca dar el salto para lograr el reconocimiento internacional.
La ciudad olívica viajará 217 años en el tiempo el próximo 28 de marzo, aunque la celebración arrancará una semana antes, el sábado 21 de marzo con la destitución de la corporación afrancesada. Dos días después, el lunes 23, se celebrará la ya tradicional Reconquistiña.
Ya se conoce la programación diaria de la gran romería urbana de Vigo, aunque desde el Concello aseguran que todavía no está cerrada al 100% y fuentes municipales han precisado que todavía quedan por desvelar "sorpresas".
Programación diaria de la Reconquista de Vigo
Sábado 21 de marzo (Plaza do Berbés)
- Destitución de la corporación afrancesada
- Actuaciones de Estantighas do Berbés y de GEFAC de la academia de Coimbra
- Talleres de danzas tradicionales portuguesas
- Búsqueda del tesoro para la juventud
Domingo 22 de marzo (Plaza do Berbés)
- De 11:00 a 17:30 horas: Demostraciones de oficios tradicionales, taller de baile por André Adrio, búsquedas del tesoro, actuación de los gaiteiros "Os Tolleitos", comida popular y foliada popular y búsqueda del tesoro para niñas y niños
Lunes 23 de marzo: Reconquistiña
- De 10:00 a 13:00 horas
- 10:00 horas: Salida desde Venezuela, Paseo de Alfonso y Plaza de Compostela, en dirección a la Puerta del Sol
- 11:00 horas: Concentración en la Puerta del Sol
- 11:30 horas: Salida del desfile por la Plaza de la Constitución, calle Triunfo, calle Palma, Praza da Igrexa, Plaza de Almeida, calle Real y Plaza do Berbés, donde habrá chocolatada y actuación musical
Martes, 24 de marzo
- Charla en la Casa Galega da Cultura
Miércoles, 25 de marzo
- Ensayo general en la Puerta del Sol
Jueves, 26 de marzo
- Inicio del montaje de la feria
Viernes, 27 de marzo
- De 11:00 a 23:30: Mercado tradicional y la zona infantil (plaza do Berbés)
- Durante todo el día habrá ruadas de gaiteros, actuaciones en los torreiros de la Puerta del Sol, Eduardo Chao y Plaza dos Ratos. En el Berbés secelebrará el asalto al carro
Sábado, 28 de marzo
- 11:00 horas: Apertura del mercado.
- 11:30 horas: O Fiadeiro organiza una foliada infantil en el Paseo de Alfonso
- 12:00 horas: Representación del Asalto al carro en la Plaza do Berbés
- 12:00 horas: Actuación infantil Peter Punk en el torreiro de la Plaza dos Ratos
- 12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfoñas de la ETRAD, en el torreiro de la Puerta del Sol
- 13:00 horas: Taller de baile en el torreiro de Eduardo Chao
- 13:15 horas: Actuación de "Arghalleiros", en el torreiro de Eduardo Chao
- 16:00 horas: Taller de danzas del mundo en el torreiro del Barbés
- 16:30 horas: Actuación del mago Kali en e torreiro de la Praza dos Ratos
- 17:00 horas: Actuación de Ferreñas da Oliveira
- 18:00 horas: Asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso
- 21:00 horas: Actuación de Tarambainas en el torreiro de la Plaza do Berbes
- 23:30 horas: Cierre del mercado
Domingo, 29 de marzo
- Durante todo el día, además de las actividades de los puestos del mercado tradicional, habrá ruadas de gaiteros, actuaciones infantiles y salidas de peixeiras y verduleiras.
- 18:00 horas: Representación de la Reconquista de Vigo desde la Puerta del Sol