Reconquista de Vigo: esta es la programación día a día de la fiesta más viguesa Uvamen / Shutterstock.com

Este jueves se ha presentado la edición de 2026 de la fiesta de la Reconquista de Vigo, fiesta declarada de Interés Nacional y que busca dar el salto para lograr el reconocimiento internacional.

La ciudad olívica viajará 217 años en el tiempo el próximo 28 de marzo, aunque la celebración arrancará una semana antes, el sábado 21 de marzo con la destitución de la corporación afrancesada. Dos días después, el lunes 23, se celebrará la ya tradicional Reconquistiña.

Ya se conoce la programación diaria de la gran romería urbana de Vigo, aunque desde el Concello aseguran que todavía no está cerrada al 100% y fuentes municipales han precisado que todavía quedan por desvelar "sorpresas".

Programación diaria de la Reconquista de Vigo

Sábado 21 de marzo (Plaza do Berbés)

Destitución de la corporación afrancesada

Actuaciones de Estantighas do Berbés y de GEFAC de la academia de Coimbra

Talleres de danzas tradicionales portuguesas

Búsqueda del tesoro para la juventud

Domingo 22 de marzo (Plaza do Berbés)

De 11:00 a 17:30 horas: Demostraciones de oficios tradicionales, taller de baile por André Adrio, búsquedas del tesoro, actuación de los gaiteiros "Os Tolleitos", comida popular y foliada popular y búsqueda del tesoro para niñas y niños

Lunes 23 de marzo: Reconquistiña

De 10:00 a 13:00 horas

10:00 horas: Salida desde Venezuela, Paseo de Alfonso y Plaza de Compostela, en dirección a la Puerta del Sol

11:00 horas: Concentración en la Puerta del Sol

11:30 horas: Salida del desfile por la Plaza de la Constitución, calle Triunfo, calle Palma, Praza da Igrexa, Plaza de Almeida, calle Real y Plaza do Berbés, donde habrá chocolatada y actuación musical

Martes, 24 de marzo

Charla en la Casa Galega da Cultura

Miércoles, 25 de marzo

Ensayo general en la Puerta del Sol

Jueves, 26 de marzo

Inicio del montaje de la feria

Viernes, 27 de marzo

De 11:00 a 23:30: Mercado tradicional y la zona infantil (plaza do Berbés)

Durante todo el día habrá ruadas de gaiteros, actuaciones en los torreiros de la Puerta del Sol, Eduardo Chao y Plaza dos Ratos. En el Berbés secelebrará el asalto al carro

Sábado, 28 de marzo

11:00 horas: Apertura del mercado.

11:30 horas: O Fiadeiro organiza una foliada infantil en el Paseo de Alfonso

12:00 horas: Representación del Asalto al carro en la Plaza do Berbés

12:00 horas: Actuación infantil Peter Punk en el torreiro de la Plaza dos Ratos

12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfoñas de la ETRAD, en el torreiro de la Puerta del Sol

13:00 horas: Taller de baile en el torreiro de Eduardo Chao

13:15 horas: Actuación de "Arghalleiros", en el torreiro de Eduardo Chao

16:00 horas: Taller de danzas del mundo en el torreiro del Barbés

16:30 horas: Actuación del mago Kali en e torreiro de la Praza dos Ratos

17:00 horas: Actuación de Ferreñas da Oliveira

18:00 horas: Asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso

21:00 horas: Actuación de Tarambainas en el torreiro de la Plaza do Berbes

23:30 horas: Cierre del mercado

Domingo, 29 de marzo