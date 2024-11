El refrán gallego basado en un animal que el resto de España no entiende: es un clásico

Los refranes son frases populares que expresan una enseñanza, un pensamiento o una moraleja. Suelen estar estructurados en versos y riman en asonancia o consonancia. Por lo general surgen de la experiencia y la sabiduría popular, y constituyen un buen cultural para el pueblo. Son un recurso con gran poder comunicativo que se ha transmitido durante décadas de generación en generación y de boca en boca.

Shutterstock Las expresiones gallegas que solo entienden los que son de Galicia

Localizamos los primeros refranes en la literatura grecolatina y bíblica, aunque su uso trasciende en la época del Renacimiento. Podemos encontrar refranes en obras destacadas de la literatura española como el Cantar del Mío Cid. La retranca gallega es conocida por todos y algunos de los refranes más conocidos de la Comunidad describen situaciones, relaciones humanas y vínculos con la naturaleza y el entorno rural desde el humor.

El refrán que todo el mundo utiliza en Galicia

Perro Shiba Inu Shutterstock

Un refrán muy popular y conocido en Galicia que se utiliza para expresar el interés de una persona de lograr algo, haciendo lo que sea necesario, es 'Polo pan baila o can', que en castellano se podría traducir de la siguiente forma: 'por el pan baila el perro'. El mensaje es claro. Un perro hace lo que sea, incluso se pone de dos patas y empieza a caminar cuando su dueño le muestra una chuchería. Esto también lo hacemos las personas, no en el sentido literal, pero cuando algo nos interesa de verdad, hacemos lo posible y lo imposible para conseguirlo.

Muchos refranes gallegos hacen guiño al rural gallego y el refranero popular recoge expresiones como 'Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale', que viene a decir que por muy importante que sea una amistad, hay que tener cuidado para que no se aprovechen de uno. También está 'Outra vaca no millo', que en castellano equivale a 'Otro que tal baila' y da a entender, según la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que una persona que se parece a otra en un vicio o en una cualidad, "no digna de encomio por lo general".

El refrán 'Outra vaca no millo' también puede significar lo mismo que 'éramos pocos y parió la abuela'. Tiene una connotación negativa, ya que da a entender que a una situación problemática se suma una nueva provocada por otra persona. Hablando de perros y vacas, hay otros refranes gallegos que tienen como protagonistas a cerdos, gaviotas e incluso hormigas. Estos son algunos:

'Coa lúa de xaneiro, vese a formiga no carreiro' : Con la luna de enero, se ve la hormiga en el sendero

: Con la luna de enero, se ve la hormiga en el sendero 'Gaviotas a terra, mariñeiros á merda' : Gaviotas a tierra, marineros a la mierda

: Gaviotas a tierra, marineros a la mierda 'O porco débelo manter se ti o has de comer' : El cerdo debes mantenerlo si lo quieres comer

: El cerdo debes mantenerlo si lo quieres comer 'A bo gato, bo rato' : A buen rato, buen ratón

: A buen rato, buen ratón 'Coller o porco polo rabo': Coger el cerdo por el rabo

Coger el cerdo por el rabo 'Ser coma o burro do arrieiro': Ser como el burro del arrieiro

Otros refranes populares en Galicia

Otro refrán muy popular en Galicia es 'Nunca choveu que non escampara', así como 'Mexan por nós e hay que decir que chove', que se utilizar para decir que alguien se está mofando de nosotros y aún así nos dice que es imaginación nuestra. También está 'Morra o conto', que se emplea principalmente en discusiones y debates, y la expresión 'Malo será', que tiene una connotación negativa, ya que viene a decir que en momentos complicados hay luz al final del túnel y que todo mejorará.

Por otra parte, el refrán 'Ser máis listo que un allo' se utiliza para referirnos a alguien que es muy listo, mientras que 'A cabra (sempre) tira ao monte' se puede traducir al castellano como 'La cabra siempre tira al monte'. En definitiva, estos refranes representan la riqueza lingüística del gallego y, además, son una ventana a la forma de vida y pensamiento de la gente de Galicia.