La unidad de salud mental infantojuvenil del Álvaro Cunqueiro de Vigo tendrá un docente

La nueva unidad de hospitalización de salud mental infantojuvenil del Hospital Álvaro Cunqueiro -así como el Hospital de día del Nicolás Peña- contará, por fin y en respuesta a las reivindicaciones de las familias, con un docente con perfil de orientación. El profesional se incorporará la próxima semana y se encargará de guiar, coordinar y acompañar al alumnado hospitalizado en la citada área.

La vacante para cubrir el puesto ha sido activada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP tras la evaluación conjunta del perfil por parte de la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa y del equipo médico de esta unidad.

Tal y como recogió Europa Press, el ejecutivo autonómico recordó que esta unidad, creada a finales del año pasado, se dotó inicialmente con un profesor que dependía del aula hospitalaria del Cunqueiro. "Ahora, teniendo en cuenta las distintas tipologías agudas de salud mental, es necesario avanzar en una atención más personalizada a través de profesionales expertos que también cuenten con formación adecuada para atender los distintos casos", remarcaron desde el ente autonómico.

Por su parte, el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) celebró este nombramiento tras "dos meses de duras negociaciones y reivindicaciones" por parte de dicho sindicato, de la CIG, de la Federación olívica de asociaciones de madres y padres del alumnado de Vigo y comarca (Foanpas) y de la plataforma de familias con niños y jóvenes con dolencias mentales, Adolece. No obstante, seguirán peleando para que esta plaza sea "estructural y no provisional".