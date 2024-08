La actriz viguesa María Castro disfruta de una escapada familiar en el Balneario de Mondariz

¿Quién dijo que para disfrutar de las vacaciones es necesario irse fuera? Galicia cuenta con infinidad de opciones para una escapada perfecta de verano, ya sea en pareja, solo o en familia, y si no, que se lo digan a María Castro. La actriz viguesa ha compartido con sus seguidores uno de sus planes vacacionales: una jornada de spa en el Balneario de Mondariz con parada en otros lugares de la zona.

Castro, que veranea desde niña en Baiona, hizo una pequeña pausa a su estancia en la Real Villa para explorar otros sitios con encanto de la provincia de Pontevedra. Fue una escapada de lo más familiares, junto a sus tres hijas y sus sobrinos, y que tuvo como eje central la visita al Balneario de Mondariz.

Tal y como cuentan desde este establecimiento, las personas que estaban alojadas en el hotel "no pararon de hacerse selfies con ella y comentar sus simpáticas historias de Instagram". La visita también ha quedado reflejada en un vídeo publicado por María Castro en sus redes sociales, donde se la ve disfrutando de todas las atracciones del Palacio del Agua.

Pero la escapada veraniega de la actriz no se limitó solo al balneario. La viguesa recorrió junto a su familia la senda del río Tea, visitó la playa fluvial del Val, el Castro de Troña, la fuente de Gándara y el Castelo de Sobroso. "Qué bonita eres, Galicia", escribe en el pie de foto del vídeo, "y los paisajes del río tienen un no sé qué, que qué sé yo". A pesar de que el tiempo no acompañó la visita, la actriz quedó encantada.