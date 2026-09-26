El PP de Vigo considera "una torpeza" que Abel Caballero no se integre en el Pacto por Peinador

El Grupo Municipal Popular en el Concello de Vigo, con Luisa Sánchez a la cabeza, ha insistido al primer edil vigués, Abel Caballero, para que se integre en el grupo de trabajo de conectividad aérea constituido por Aena para atraer rutas a Peinador y al resto de aeropuertos gallegos. Además, le instan a que consigne en los presupuestos municipales una partida para apoyar la llegada de nuevas conexiones a la terminal viguesa.

Sánchez ha sido crítica con el regidor vigués: "Aunque persista en su torpeza de no integrarse en el Pacto por Peinador impulsado por la Diputación de Pontevedra, que cuenta con el visto bueno de Aena y la Xunta, al menos que se implique personalmente en la labor que desarrolla este grupo de trabajo, que busca mejorar la actividad del aeropuerto de Vigo", ha dicho.

La portavoz "popular" confirmó su presencia en la reunión, que tendrá lugar el 30 de septiembre y en la que también estarán representantes de la Xunta y de Aena. "Que el aeropuerto de Vigo despegue y sume nuevos destinos, cuantos más mejor, es desde luego mi objetivo y un compromiso que adquirí y demuestro con hechos", subrayó.

Ese compromiso, avanzó, también se evidencia con la dotación de 400.000 euros en los presupuestos de la Diputación de Pontevedra para apoyar la llegada de dos nuevas rutas aéreas. "Una cantidad que, desde luego, puede ampliarse si surge la posibilidad de conseguir más de dos conexiones desde Peinador", matizó. "Sin embargo, como el alcalde no puede decir lo mismo, le daremos una nueva oportunidad en el pleno de este lunes", avanzó. En concreto, el Partido Popular presentó una enmienda para instarle a acudir a la reunión del 30 de septiembre y también para que "sea más específico" y consigne en los presupuestos municipales una partida para potenciar Peinador.

"Habla mucho de poner dinero, pero no dice cuánto", apunta la portavoz popular en alusión a Caballero. "También le emplazaremos a que aclare las rutas que querría financiar con ese dinero".

En la sesión plenaria, la presidenta local del PP también volverá a reclamar al Gobierno local que "abandone el dopaje a aerolíneas, que se ha mostrado fracasado, y opte por un nuevo modelo, por una promoción a corto plazo, durante un año, que luego derive en una consolidación de la ruta a largo plazo".