Detienen en Cangas (Pontevedra) al acusado de atacar a otro joven, que tuvo que ser operado, con una navaja

Un joven buscado en Cangas (Pontevedra) tras atacar, presuntamente, a otro, en la madrugada de este pasado viernes, ha sido detenido por la Guardia Civil. Se encontraba escondido en una vivienda en Cangas. Las heridas que sufrió la víctima provocaron su operación de urgencia.

El resto de jóvenes presentes en este suceso, ocurrido en la madrugada del pasado viernes, escaparon -entre ellos el atacante, que ya fue detenido-, pero según precisa la Guardia Civil de Pontevedra, están identificados.

Con todo, el detenido permanecerá en sede policial hasta que pase a disposición judicial, en los próximos días.

Tal y como confirmaron fuentes de la Guardia Civil, consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 02:00 horas de la madrugada del viernes. Varios jóvenes se encontraban discutiendo en una calle de la localidad y, supuestamente, uno de ellos sacó una navaja y atacó en el cuello a otro. Se desconoce la gravedad de la lesión.

La víctima fue trasladada al centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa, ya que era necesario intervenirlo quirúrgicamente.