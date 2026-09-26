Ataca a un joven con una navaja en Cangas (Pontevedra) quien termina en Povisa operado de urgencia

Un joven está siendo buscado en Cangas (Pontevedra) tras atacar, presuntamente, a otro, en la madrugada de este pasado viernes. Las heridas que sufrió la víctima provocaron su operación de urgencia.

Tal y como confirmaron fuentes de la Guardia Civil, consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 02:00 horas de la madrugada del viernes. Varios jóvenes se encontraban discutiendo en una calle de la localidad y, supuestamente, uno de ellos sacó una navaja y atacó en el cuello a otro. Se desconoce la gravedad de la lesión.

La víctima fue trasladada al centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa, ya que era necesario intervenirlo quirúrgicamente.

Finalmente, el resto de jóvenes escaparon --entre ellos el atacante--, pero según precisa la Guardia Civil de Pontevedra, están identificados y siendo buscados.