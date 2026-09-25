Reivindican en Vigo la incorporación de una profesora de apoyo a la Escuela Infantil Vila Laura

Jornada reivindicativa a las puertas del EEI Vila Laura de Vigo, en donde se han concentrado madres, padres, docentes y alumnos para exigir a la Xunta la incorporación de una profesora de apoyo, una petición que se viene sucediendo desde hace semanas.

La concentración, convocada por el ANPA, se ha llevado a cabo en las inmediaciones de la escuela infantil y ha contado con el respaldo de otros centros educativos, tal y como ha recogido Europa Press.

"Hoy Vila Laura no estuvo sola. El apoyo recibido demuestra que esta no es solo una reivindicación de las familias de nuestro centro. Hablamos de la necesidad de que la escuela pública cuente con los recursos necesarios para atender adecuadamente a su alumnado", ha dicho la asociación en un comunicado.

Así, han subrayado que llevan semanas trasladando esta situación a la Administración autonómica, sin que todavía haya llegado la nueva docente que se reclama para el Vila Laura. "Reclamamos, presentamos escritos, hicimos pública la situación y hoy salimos a la calle. Las familias ya hicimos nuestra parte. Ahora le toca a la Administración hacer la suya", sentencian.