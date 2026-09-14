Varias entidades se unen en Vigo para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de luchar por un mundo mejor

Varias entidades se unirán en Vigo para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de luchar por un mundo mejor. Se trata de a Rede Social Galicia Sur, junto a la Fundación Proclade, Cáritas, Delegación Diocesana de Migraciones, Fundación Entreculturas, Manos Unidas, Oxfam Intermón, Acción Verapaz, Parroquia Cristo de la Victoria, Fiare Banca Ética, Amnistía Internacional, Fundación Esplai, así como el programa de sensibilización sobre derechos humanos y cooperación "Somos Ponte", impulsado por la Coordinadora Galega de ONGD, en colaboración con la Diputación de Pontevedra.

Desde la organización explican que, en un contexto internacional con múltiples y complejas crisis, marcado por el inicio de nuevas guerras y conflictos internos, el agravamiento del cambio climático, el aumento de las emergencias humanitarias y el recorte generalizado de las ayudas a la cooperación y a los derechos humanos, "queremos movilizar y sensibilizar a nuestra sociedad con el objetivo de construir un mundo mejor, más solidario e inclusivo, que defienda la dignidad de todas las personas. Al mismo tiempo, queremos pedir un mayor compromiso con la política pública de cooperación, tanto a nivel global como con nuestros servicios sociales más próximos, a nivel local. Queremos un mundo que ponga a las personas en el centro, que defienda su dignidad y respete sus derechos".

El evento, que se celebrará el sábado 19 de septiembre de 2026 y que estará dirigido a toda la sociedad, abordará temas como el derecho a la educación, el consumo responsable y el comercio justo, el derecho fundamental al acceso al agua, el reto de acabar con el hambre en el mundo, los movimientos migratorios y los bulos que rodean su realidad.

Desde cada una de las organizaciones participantes habrá un acercamiento a estas realidades a través del juego, la participación, la escucha y mediante el recorrido de una yincana solidaria. Además, se celebrarán diversas actividades y actuaciones musicales y artísticas. Colaboran el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo y la Fundación Igualarte.

La jornada, que se desarrollará en la Zona Vigo Exporta de Vialia, tendrá sesiones de mañana y tarde, de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. El concierto tendrá lugar en el auditorio exterior del FoodCourt, en la planta alta, zona de cines.

El evento se cerrará con un Círculo del Silencio, una iniciativa que la Rede Social Galicia Sur viene realizando cada primer jueves de mes desde el año 2018 en la Farola de Urzáiz.