Las playas de Vigo se llenan de bañistas con las altas temperaturas

Pese a encontrarnos ya a mediados de septiembre, los arenales de Vigo continúan luciendo como en plena temporada estival. Las altas temperaturas han animado a numerosos vigueses a aprovechar los últimos días de playa antes de la llegada del otoño.

Y es que durante la jornada de este sábado, la ciudad olívica ha disfrutado de cielos despejados y máximas que han rozado los 32 grados. Una situación que se mantendrá durante los próximos días, con valores todavía propios del verano.

En concreto, durante este domingo se esperan temperaturas entre los 21 y los 32 grados, por lo que los arenales volverán a lucir llenos.