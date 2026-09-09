Caballero vuelve a alertar por el abastecimiento en Vigo: Eiras pierde 1,2 puntos en dos días

La presa de Eiras, en Fornelos de Montes, abastece a la ciudad de Vigo. turismoriasbaixas.com

La presa de Eiras continúa perdiendo reservas en plena situación de alerta por la sequía. Así lo ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha avanzado que el nivel del embalse ha descendido 1,2 puntos porcentuales en apenas dos días.

"En los dos últimos días bajó 1,2 puntos porcentuales. En dos días sigue bajando el agua de la presa de Eiras", ha señalado Caballero, que ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia actuaciones para afrontar los problemas de abastecimiento que afectan al área metropolitana, mientras ha afirmado que el Concello mantiene las medidas destinadas a garantizar el abastecimiento de la ciudad y municipios cercanos.

Además, el regidor ha acusado a la administración autonómica de no dejar al Concello que utilice las nuevas válvulas instaladas en Eiras y recurra de nuevo a las anteriores.

"Lo que nos dice es que no usemos las válvulas nuevas que instalaron porque no se pueden usar, que usemos las viejas", ha afirmado Caballero, que ha calificado esta situación como "otra muestra de ineficacia absoluta de la Xunta".

El alcalde ha vuelto a defender como solución estructural la construcción de una nueva presa aguas arriba del Oitavén, por encima del embalse de Eiras, una propuesta que el Concello lleva tiempo reclamando para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua ante futuros episodios de sequía.

Vigo mantiene el suministro de agua a Baiona

Caballero ha recordado que Vigo continúa enviando agua a Baiona ante los problemas de abastecimiento que atraviesa el municipio del Val Miñor por tercer día consecutivo, con un caudal aproximado de 10 litros por segundo.

Para poder mantener ese aporte, el Concello ha modificado parte de su propio sistema de abastecimiento. Algunas zonas de Vigo que habitualmente recibían agua de la presa de Zamáns están siendo alimentadas desde Eiras, de manera que Zamáns pueda conservar reservas suficientes para abastecer a Nigrán y Baiona.

"Estamos bombeando desde Eiras a las zonas de Vigo que hasta ahora se abastecían de Zamáns. ¿Para qué? Para que Zamáns tenga agua y podérsela dar a Nigrán y a Baiona", ha explicado el regidor olívico.

También ha insistido en que Vigo seguirá garantizando el abastecimiento a los municipios que dependen de su red y recordó que la ciudad también suministra agua a Cangas, Moaña y Redondela.

En este contexto, Caballero ha vuelto a reclamar una mayor implicación de la Xunta ante una situación de sequía que afecta desde hace meses a distintos municipios del sur de Galicia y ha defendido las medidas adoptadas por el Concello para prolongar las reservas disponibles.

Mejora energética de la potabilizadora

El alcalde de Vigo también ha anunciado que están impulsando la mejora de eficiencia energética de la nueva potabilizadora con la instalación de 174 paneles que estarán colocados en las cubiertas de los nuevos edificios.

Una superficie superior a 700 metros cuadrados con la que se garantiza "una eficiencia superior al 87%". "Para tener una idea del ahorro que significan estas placas solares, ahorramos el consumo de 40 viviendas durante un año", ha señalado.

"Queremos ahorrar en facturas de energía y queremos mejorar la eficiencia y eliminar gases de efecto invernadero de la atmósfera de un planeta que empieza a estar muy cansado de estos gases", ha sentenciado Caballero.