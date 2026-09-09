Un año y 13 días del PXOM de Vigo: avances y deberes del nuevo plan en materia de vivienda

"Ya estamos trabajando sobre él", afirmó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el pasado 27 de agosto de 2026, tras la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Tras una década de espera, la ciudad olívica cuenta con el instrumento necesario para poder continuar su desarrollo. Ahora bien, ¿se nota su impacto un año y 13 días más tarde de su implantación?

Después de más de diez años de juzgados, gestiones, polémicas y retoques, el Concello de Vigo aprobó su nuevo PXOM con la abstención del Partido Popular (PP) y el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Las críticas de la oposición marcaron la ratificación de un documento tan esperado como necesario.

La aprobación del PXOM de 2025 supuso el punto y final de una arduo camino del gobierno local. En 2008 se aprobó el anterior plan, pero el Tribunal Supremo lo anuló en 2015 tras estimar el recurso de Alternativa Veciñal. De esta forma, la ciudad volvía a regirse por el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) de 1993.

Numerosos proyectos quedaron en el aire, dependiendo de normas provisionales, y la incertidumbre urbanística reinó durante más de una década en Vigo. Pese al intento de "rescatar" el plan de 2008 en 2016, el gobierno de Abel Caballero se vio obligado a redactar un nuevo documento debido al rechazo de la Xunta a cualquier alternativa, así como a aprobar un instrumento de Ordenación Provisional (OP) para autorizar obras como la estación de Vialia o la ampliación del Ifevi.

No sería hasta el 26 de mayo de 2025, tras múltiples actualizaciones y anuncios de fechas, cuando el PXOM quedó aprobado definitivamente en pleno municipal. El documento no entraría en vigor hasta tres meses más tarde, con el objetivo de marcar el desarrollo de la ciudad en los próximos 15 años.

Prevé la construcción de 51.457 nuevas viviendas, duplicar las zonas verdes actuales y la creación de nuevos parques urbanos y corredores verdes, así como nuevas dotaciones sociales, culturales y deportivas, como escuelas de música en Oia y Bembrive o el desarrollo del Vigo Arena.

¿Qué se ha llevado a cabo hasta el momento?

Eso sí, un año y 13 días más tarde de su entrada en vigor, cabe preguntarse: ¿qué se ha desarrollado en Vigo hasta el momento gracias al PXOM de 2025? ¿Se ha construido vivienda nueva? ¿Se están ejecutando obras en alguno de los viales más relevantes de la ciudad? ¿Se ha avanzado en la transformación urbana de la urbe olívica?

De las 51.457 viviendas estimadas en el PXOM, más de 14.000 tendrán algún tipo de protección. Ya el primer día del plan en vigor, el alcalde aseguró que estaban ya trabajando en la edificación de 550.000 metros cuadrados, en los que se construirán 5.500 inmuebles, 4.000 de estos bajo algún tipo de protección.

"Este es el 12% del total del suelo residencial", afirmó Caballero a finales de agosto de 2025, que destacó que se estaba avanzando en los siguientes ámbitos: Santa Cristina, Castaña, Artística, Álvarez en Barreiro, Alfageme, Beiramar, Ofimático y Santa Cristina-Cantabria.

Por el momento, los mayores avances del gobierno local en materia se registran en el proyecto de las 27 viviendas protegidas entre Esturáns y Tomás Alonso. Ya está adjudicada la redacción del proyecto y su construcción, cuyo inicio se prevé antes de que termine el año 2026.

El Concello de Vigo licita la construcción y gestión de 27 viviendas de protección en Esturáns Concello de Vigo

El Concello también había avanzado con la creación de 200 viviendas protegidas en Santa Cristina, aunque tiene pendiente aprobar el proyecto de urbanización para poder empezar las obras. Además, se han iniciado los trámites para impulsar un ámbito urbanístico en Castrelos con 156 viviendas y la ordenación urbanística entre Travesía de Vigo y Aragón, donde se prevé construir entre 65 y 80 pisos.

Por otro lado, el PERI del ámbito de la antigua fábrica de Álvarez en Cabral ha conseguido la luz verde ambiental y, junto a Zona Franca, el Concello ha planteado la construcción de 600 viviendas en el ámbito de Guixar-Santa Tegra. En el caso de la antigua factoría, la corporación local prevé crear 950 viviendas libres y protegidas.

No hay ninguna vivienda pública en construcción por parte del gobierno local, pero tampoco por parte de la Xunta de Galicia fuera de los terrenos de Navia. El gobierno gallego tiene pendiente resolver las seis cuestiones para avanzar con el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Santa Cristina de Lavadores, donde espera construir 1.400 viviendas. El gobierno gallego también promoverá vivienda en el entorno del Ofimático.

Nueva Plaza de España

La revolución urbanística de Plaza de España es uno de los grandes avances del gobierno de Abel Caballero tras la puesta en marcha del PXOM de 2025. El Concello pretende transformar el mítico entorno de 'Os Cabalos', al semipeatonalizar e impulsar la creación de mayor zona verde.

La Xerencia de Urbanismo ha avanzado con los convenios urbanísticos iniciales y Abel Caballero recalcó que el futuro enclave tendrá "una altísima calidad arquitectónica". Entre otros avances, Vigo ya inició los trámites para eliminar la gasolinera, así como dio luz verde para demoler el chalet abandonado situado en el número 59 de Gran Vía.

Infografía de uno de los edificios proyectados en el entorno Xornal Vigo

Entre las últimas novedades, también se encuentra la convocatoria de "un concurso de ideas y proyectos" para "definir adecuadamente la imagen" y "garantizar la estética" del "conglomerado" de la nueva Plaza de España. "Queremos una transformación funcional, una mayor utilización por parte de los ciudadanos de la plaza y todo su entorno", afirmó el regidor olívico.

"No sirve un nuevo planeamiento si una licencia tarda meses en tramitarse"

El PP de Vigo considera que el PXOM "era necesario" tras arrastrar "diez años de bloqueo, que han tenido consecuencias en una cuestión tan importante como la vivienda, cuyos precios siguen en niveles récord a pesar de la entrada en vigor de este marco urbanístico". Así consideran que la puesta en marcha del plan "es una buena noticia aunque no sea el diseño idóneo para Vigo".

Ahora bien, los 'populares' ponen critican que "no sirve de nada tener suelo y un nuevo planeamiento si una licencia tarda meses en tramitarse". "Lo que hay que tener claro es que un plan urbanístico no construye viviendas por sí solo, sino que requiere gestión", afirma la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, en declaraciones a Treintayseis.

Por otro lado, la también vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra denuncia la falta de transparencia del gobierno y exige "saber con exactitud qué está pasando un año después: cuántas viviendas nuevas están realmente en marcha gracias al PXOM, cuánto suelo se ha desbloqueado, cuántas licencias están pendientes y cuánto tiempo tarda el Concello en resolverlas". También critica que el ejecutivo local no haya "construido ni una sola vivienda en 19 años de mandato de Abel Caballero".

"Sólo favorece proyectos especulativos"

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), denunciaron que el PXOM no soluciona la crisis habitacional que sufren los ciudadanos de Vigo. "O único que ten avanzado neste primeiro ano son proxectos claramente especulativos como a nova urbanización VIP que se quere construír na praza dos Cabalos", denunció su portavoz, Xabier P. Igrexas en el Consello de la Xerencia de Urbanismo de este martes.

Igrexas recordó que Caballero prometió que el nuevo PXOM tendría la vivienda como "eixo central", que proporcionaría "pisos a prezos razóabeis aos vigueses e viguesas" y que "daría resposta" a los 5.000 demandantes de vivienda protegida en la ciudad. En esta línea, el edil nacionalista incidió en que el precio del alquiler se sitúa por encima de los 950 euros de media y que la oferta es cada vez más escasa.

"Non está a servir para garantir o acceso á vivenda ás viguesas e aos vigueses senón que empurra os intereses dos que fan dela unha mercadoría moi lucrativa", denunció Igrexas, que considera que estos datos confirman que el plan aprobado con el voto del PSOE fue elaborado "de costas á veciñanza, na escuridade dos despachos e ao servizo dos poderosos intereses dos de sempre".