Caballero garantiza agua a Baiona "todo el tiempo que la necesite" e insiste en la segunda presa en el Oitavén

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha garantizado este martes el suministro de agua a Baiona "todo el tiempo que la necesite", al tiempo que ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia una solución integral para el abastecimiento del área metropolitana y la construcción de una segunda presa en el río Oitavén.

Las declaraciones llegan horas después de que el regidor afirmase que Vigo no tenía obligación de suministrar agua a Baiona y que podría interrumpir el abastecimiento, y después de que la Xunta advirtiese de que Augas de Galicia podría intervenir para garantizar el servicio al municipio baionés.

"Por mucho que la Xunta se empeñe, seguiremos dándole agua a Baiona. Ayer se dieron 10 litros por segundo, hoy piden un poco menos y le daremos toda la que necesite", ha señalado Caballero.

El alcalde ha vuelto a cargar contra el Gobierno gallego, al que acusa de no actuar ante los problemas de abastecimiento del área. En este sentido, ha defendido las actuaciones realizadas por el Concello de Vigo tanto para suministrar agua a Baiona como para resolver problemas en las conducciones hacia municipios como Moaña o Redondela.

"¿Y qué hace la Xunta de Galicia? Nada. Nada. Protestar, amenazar. Y nos amenaza porque le damos agua a Baiona", ha criticado.

Caballero ha insistido en reclamar una "solución global" para el abastecimiento, que, a su juicio, pasa por construir una segunda presa en el Oitavén para evitar situaciones de restricciones.

"Le garantizamos el agua a Baiona todo el tiempo que la necesite. Es la solidaridad y la cercanía de Vigo", ha concluido.